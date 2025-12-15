鄰近天后宮免費車格變少 鹿港文小5蓋文開國小校舍年底動工

每年春節前，鹿港鎮就會在文小5掛上免費停車場的告示牌。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮鹿草路上的文小5用地，多年來被許多遊客視為免費臨時大型停車場，如今確定將利用部分土地興建文開國小第二校區，預計將興建6間教室與2間辦公室，原有的籃球場會予以保留。

鹿港文小5用地位於鹿草路上，這筆用地中間有排水相隔，目前只有在面積比較小的基地興建籃球場，面積比較大的基地，則是近年來舉行鹿港小吃宴升級版的「鹿溪宴」場地。由於鹿港鎮市區空地陸續興建鹿江中小學、轉運站與五星級飯店，也讓市區文小5用地更為珍貴。

請繼續往下閱讀...

教育處表示，鹿港文小5本來就是文教用地，由文開國小代管，因此，將利用部分土地作為第二校區，將興建校舍在籃球場後方，總經費為6500萬元；預計將把低年級移到第二校區，計畫今年底開工，希望能在2026年底完工，預計2027年啟用。

鹿港鎮的鹿東國小今年啟用第二校區校舍，鹿東國小新建校舍共16間教室，但明年依然列入總量管制學校。文開國小將是鹿港鎮第二所有第二校區校舍的學校。

鹿港在地民眾表示，文小5鄰近天后宮，全年除了辦活動都可以免費停車，大約可停500輛，如今要蓋文開國小第二校區，至少減少1、2百輛停車空間，對於遊客衝擊最大，因為連假的攤商、返鄉的民眾也都把車停在免費的文小5，如今少了1、2百格免費停車位，只能付費停車了。

鹿港文小五用地由文開國小代管，近日將為第二校區開工。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法