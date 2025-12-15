為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鄰近天后宮免費車格變少 鹿港文小5蓋文開國小校舍年底動工

    2025/12/15 23:04 記者劉曉欣／彰化報導
    每年春節前，鹿港鎮就會在文小5掛上免費停車場的告示牌。（資料照，記者劉曉欣攝）

    每年春節前，鹿港鎮就會在文小5掛上免費停車場的告示牌。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣鹿港鎮鹿草路上的文小5用地，多年來被許多遊客視為免費臨時大型停車場，如今確定將利用部分土地興建文開國小第二校區，預計將興建6間教室與2間辦公室，原有的籃球場會予以保留。

    鹿港文小5用地位於鹿草路上，這筆用地中間有排水相隔，目前只有在面積比較小的基地興建籃球場，面積比較大的基地，則是近年來舉行鹿港小吃宴升級版的「鹿溪宴」場地。由於鹿港鎮市區空地陸續興建鹿江中小學、轉運站與五星級飯店，也讓市區文小5用地更為珍貴。

    教育處表示，鹿港文小5本來就是文教用地，由文開國小代管，因此，將利用部分土地作為第二校區，將興建校舍在籃球場後方，總經費為6500萬元；預計將把低年級移到第二校區，計畫今年底開工，希望能在2026年底完工，預計2027年啟用。

    鹿港鎮的鹿東國小今年啟用第二校區校舍，鹿東國小新建校舍共16間教室，但明年依然列入總量管制學校。文開國小將是鹿港鎮第二所有第二校區校舍的學校。

    鹿港在地民眾表示，文小5鄰近天后宮，全年除了辦活動都可以免費停車，大約可停500輛，如今要蓋文開國小第二校區，至少減少1、2百輛停車空間，對於遊客衝擊最大，因為連假的攤商、返鄉的民眾也都把車停在免費的文小5，如今少了1、2百格免費停車位，只能付費停車了。

    鹿港文小五用地由文開國小代管，近日將為第二校區開工。（記者劉曉欣攝）

    鹿港文小五用地由文開國小代管，近日將為第二校區開工。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播