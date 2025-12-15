為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新購150輛電動機車 高雄市警局推節能減碳

    2025/12/15 22:16 記者黃良傑／高雄報導
    高雄市警局推動電動車汰換燃油車落實減碳配合中央淨零政策，由副局長呂世明（右二）召集專案會議。（警方提供）

    高雄市警局積極配合中央淨零政策及市府永續治理方向，以期逐步建構低碳、安全兼具的現代警政環境，除召開ISO14064溫室氣體盤查啟始會議，並以制度化方式落實節能減碳，宣布今年購置的150輛電動機車、1輛電動汽車，逐步汰換燃油車輛降低碳排放。

    溫室氣體盤查啟始會議由副局長呂世明主持，各淨零業務相關單位主管列席，呂世明說，氣候變遷與永續發展已是全球政府機關必須面對的重要責任，警察機關除維護治安，更需以制度化方式落實節能減碳。

    他表示自己曾擔任花蓮縣警察局長，期間曾推動購置電動巡邏機車，累積建置綠能與降低排放的實務經驗，高市警察局要以國際標準強化管理，使溫室氣體盤查更具精準性、可追溯性與透明度。

    警察局會持續依循市府永續政策方向，穩健推動碳盤查與節能措施，並持續推動各項淨零作為，局長首發取得國際淨零溫室氣體盤查（組織、專業型）與碳足跡，ISO 14064-1、14064-2及14067等3張證照，另主官（管）30人也取得2張證照，淨零證照達63張。

    此外，警局本部換裝節能燈具達95%，以及節能冰箱達100%等相關減碳作為，透過數據治理與精準管理，提升行政效能，同時展現警察機關在環境永續責任上的決心，達到愛護地球，體現2050淨零目標。

