    神奇！鹿港小鎮有白鵝走丟 又發現烏龜離家出走

    2025/12/15 22:14 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港小鎮有小白鵝走丟了，有民眾還準備水與白飯讓鵝吃。（民眾提供）

    鹿港小鎮今晚有大烏龜離家出走，被好心人移到彰化區漁會停車場的樹下。（取自臉書社團「~~我愛鹿港小鎮~~2」）

    太巧了！彰化縣鹿港鎮龍山寺一帶昨晚（14日）才發現有小白鵝走丟了；今天在彰化區漁會前的斑馬線被看到有隻大烏龜離家出走，還被遊客移到樹下。讓民眾大喊，這也太神了，昨天白鵝、今有烏龜都在鹿港走丟，機率也太低了。

    有民眾透過網路社群代為協尋大烏龜的主人，因為騎車過去看到烏龜躺在區漁會對面停車場一帶，才正要去幫忙，就看到有兩位日本遊客把大烏龜移到數下，民眾懷疑龜殼已有受損，馬上拍照，並在地方社群貼出照片，希望讓擔心的飼主能夠早日把烏龜帶回家。

    不過，鹿港小鎮一日兩起協尋，全都是寵物，昨晚就遊盪在龍山寺一帶的小白鵝，今天早上已走到興安宮一帶，還有民眾擔心小白鵝餓著了，還拿水與白飯去給小白鵝吃。今天傍晚又有烏龜走丟了，還好都碰到愛心人士，避免烏龜在馬路會危險。許多民眾都說，這年頭養寵物的風氣真的興盛，連走丟的寵物都能一日兩起，真是時代不一樣了。

