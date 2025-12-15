為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    滿漢全席規格宴王 台南仁壽宮300年來首辦三朝慶成醮圓滿

    2025/12/15 22:05 記者吳俊鋒／台南報導
    仁壽宮舉辦乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮，宴王儀式排場華麗。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽宮舉辦乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮，宴王儀式排場華麗。（記者吳俊鋒攝）

    文化部重要民俗「南關線三大廟王醮暨遊社」共同保存者的台南歸仁區仁壽宮，投入9千萬元整修屋頂剪黏與新建文物館，順利完工，特地舉辦創廟逾300年來首見的慶成謝土祈安清醮，科儀莊嚴、隆重，今天中午更以滿漢全席進行宴王，相關祭典活動到晚間圓滿落幕。

    仁壽宮乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮週六展開，為期3日，今是祭典活動最後1天，重頭戲之一的宴王，廟方以滿漢全席的規格，擺設上百道精緻佳餚，包含山珍海味、大五牲、糕點、水果等，虔誠敬拜，相當澎湃，被稱為「神明版的辦桌」，引人矚目，管委會總幹事陳英裕表示，華麗的排場，是融合傳統工藝與現代創意的精彩呈現，透過隆重的宗教儀式，希望信眾都能獲得庇佑。

    陳英裕指出，醮典首重科儀，活動集中在廟區，今天上午起依序進行早朝陞壇三捻上香、道場進茶奉進甘湯、開諷玉樞寶經、看宣北斗真經、獻供進寶，宴王後，再繼續敷誦三官妙經、上元賜福天官寶懺、中元赦罪地官寶懺、下元解厄水官寶懺...等，祈求福祿平安、趨吉避凶，過程一切順利。

    該廟主祀保生大帝，是地方信仰中心，香火鼎盛，為延續傳統工藝，並典藏珍貴古文物，斥資9千萬元進行屋頂剪黏的整修，以及仁壽館的新建等工程，乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮一切圓滿後，由神轎帶領，角頭廟的金獅、宋江陣戒護下，送宅虎到二甲溪畔火化，完成醮典。

    管委會總幹事陳英裕說，仁壽宮不惜重資原貌修復，與一些廟宇的瓷片剪或碗片剪不同，創作上以鑽石刀針對彩色玻璃切割，雖然比較費時，但完成後光彩耀眼，更重要的是，為後代保存、守護了式微的傳統工藝。

    仁壽館1樓為挑高逾6米的空間，可展示較為大型的科儀文物，讓民眾更了解重要部定民俗的內涵，舉辦建醮時也能成為王船廠，讓祭典更順利推動。

    仁壽宮舉辦乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮，科儀莊嚴、隆重。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽宮舉辦乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮，科儀莊嚴、隆重。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽宮舉辦乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮，管委會人員虔誠敬拜。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽宮舉辦乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮，管委會人員虔誠敬拜。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽宮舉辦乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮，主委張鈴宏帶領大家敬拜神明。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽宮舉辦乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮，主委張鈴宏帶領大家敬拜神明。（記者吳俊鋒攝）

    主祀保生大帝的仁壽宮，舉辦乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮。（記者吳俊鋒攝）

    主祀保生大帝的仁壽宮，舉辦乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播