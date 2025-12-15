滿漢全席規格宴王 台南仁壽宮300年來首辦三朝慶成醮圓滿

仁壽宮舉辦乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮，宴王儀式排場華麗。（記者吳俊鋒攝）

文化部重要民俗「南關線三大廟王醮暨遊社」共同保存者的台南歸仁區仁壽宮，投入9千萬元整修屋頂剪黏與新建文物館，順利完工，特地舉辦創廟逾300年來首見的慶成謝土祈安清醮，科儀莊嚴、隆重，今天中午更以滿漢全席進行宴王，相關祭典活動到晚間圓滿落幕。

仁壽宮乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮週六展開，為期3日，今是祭典活動最後1天，重頭戲之一的宴王，廟方以滿漢全席的規格，擺設上百道精緻佳餚，包含山珍海味、大五牲、糕點、水果等，虔誠敬拜，相當澎湃，被稱為「神明版的辦桌」，引人矚目，管委會總幹事陳英裕表示，華麗的排場，是融合傳統工藝與現代創意的精彩呈現，透過隆重的宗教儀式，希望信眾都能獲得庇佑。

陳英裕指出，醮典首重科儀，活動集中在廟區，今天上午起依序進行早朝陞壇三捻上香、道場進茶奉進甘湯、開諷玉樞寶經、看宣北斗真經、獻供進寶，宴王後，再繼續敷誦三官妙經、上元賜福天官寶懺、中元赦罪地官寶懺、下元解厄水官寶懺...等，祈求福祿平安、趨吉避凶，過程一切順利。

該廟主祀保生大帝，是地方信仰中心，香火鼎盛，為延續傳統工藝，並典藏珍貴古文物，斥資9千萬元進行屋頂剪黏的整修，以及仁壽館的新建等工程，乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮一切圓滿後，由神轎帶領，角頭廟的金獅、宋江陣戒護下，送宅虎到二甲溪畔火化，完成醮典。

管委會總幹事陳英裕說，仁壽宮不惜重資原貌修復，與一些廟宇的瓷片剪或碗片剪不同，創作上以鑽石刀針對彩色玻璃切割，雖然比較費時，但完成後光彩耀眼，更重要的是，為後代保存、守護了式微的傳統工藝。

仁壽館1樓為挑高逾6米的空間，可展示較為大型的科儀文物，讓民眾更了解重要部定民俗的內涵，舉辦建醮時也能成為王船廠，讓祭典更順利推動。

仁壽宮舉辦乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮，科儀莊嚴、隆重。（記者吳俊鋒攝）

仁壽宮舉辦乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮，管委會人員虔誠敬拜。（記者吳俊鋒攝）

仁壽宮舉辦乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮，主委張鈴宏帶領大家敬拜神明。（記者吳俊鋒攝）

主祀保生大帝的仁壽宮，舉辦乙巳年三朝慶成謝土祈安清醮。（記者吳俊鋒攝）

