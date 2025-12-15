「一星衣益」大江號召300品牌獻愛心 義賣104萬捐助桃園教養院

桃園中壢大江購物中心耶誕公益義賣，募得近104萬元助心智障礙者。（大江購物中心提供）

耶誕節將至，桃園市中壢區大江購物中心自12月12日舉辦「一星衣益暨名人二手拍」公益義賣活動14日落幕，活動期間現場匯集上千件全新與名人二手商品，以愛心價1折起吸引民眾熱情響應，連續3天義賣總金額為103萬9638元，全數捐贈財團法人桃園市李林樹社會福利基金會附設桃園教養院，以協助該院改善心智障礙者的生活照顧品質，為社會弱勢帶來更多溫暖與支持。

大江購物中心企劃部經理楊若琳今（15）日表示，大江購物中心自2017年開始於每年耶誕節前夕舉辦「一星衣益暨名人二手拍」，號召全館品牌店櫃所促成的公益活動，並選在商場人流高峰檔期邀請民眾參與做公益，透過公益活動為社會大眾盡一份心力，連續9年已募得金額超過862萬元，持續發揮「讓購物更有意義」的精神，也為桃園在地弱勢族群再添一份溫暖力量，持續擴散社會善循環。

桃園市李林樹社會福利基金會附設桃園教養院的代表社工師張嘉容表示，該院位於桃園市平鎮區，主要服務18歲以上領有身障手冊中度以上的第一類心智障礙者，提供全日型的住宿照顧機構式服務，期盼能為雙老家庭及家中有身障手足者，減輕家庭負擔及照顧責任。目前推動「人間有愛、不懼障礙」身心障礙者照顧支持計畫，此一募集而來的愛心捐款，將運用於心智障礙者的生活照顧、老化養護、貧困家庭支持等面向，來提升日常照顧品質。

活動期間現場匯集上千件全新與名人二手商品，以愛心價1折起吸引民眾熱情響應。（大江購物中心提供）

