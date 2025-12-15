學童化身戰士闖關打怪 南市環局攜手永康國小體驗「食安戰隊」

南市環保局彙整歷年食安源頭盤查成果，設計出寓教於樂的「食安戰隊」桌遊。（記者吳俊鋒攝）

為讓學童自幼建立正確的食品安全觀念，南市環保局彙整歷年食安源頭盤查成果，設計出寓教於樂的「食安戰隊」桌遊，挑選坊間常見16種非法或不當食品添加物，將之化身調皮又危險的「食安怪獸」，讓孩子在闖關打怪的過程中了解這些添加物為何不能亂吃、藏在哪些食物裡，將食安學習變得很好玩，今天在校園正式推廣。

環保局今天攜手永康國小舉辦「食安戰隊」體驗活動，孩子們化身英勇的「食安戰士」，組隊挑戰怪獸，而桌遊中的怪獸角色，都取材自歷年食安盤查成果，如讓湯圓變粉紅的「色素怪獸」玫瑰紅B、假冒奶粉的「奶粉怪獸」三聚氰胺、延長保存卻傷身的「防腐怪獸」甲醛次硫酸氫鈉，以及讓食物變Q彈的「保水怪（Q彈邪派）」順丁烯二酸等，共16種食安風險怪獸，進行闖關。

環保局代理局長許仁澤表示，食安源頭管理已逐步降低非法添加物的使用，此次桌遊更把過往查核成果化為貼近生活的教育素材，未來將搭配食安宣導活動推廣至更多學校與社區，希望全民都能輕鬆辨識食安風險、提升自我保護力，一起成為最強「食安守護隊」！

許仁澤指出，透過遊戲讓孩子們在歡笑中學習，理解添加物過量的危害，成功破解「吃進嘴裡的隱形危機」，寓教於樂中培養正確的食安觀念；有興趣的學校或單位可向環保局索取桌遊，以及相關教學資源，加入食安戰隊行列，一起讓怪獸遠離孩子的便當與點心。

南市環保局設計「食安戰隊桌遊」，讓小朋友在寓教於樂中建立正確的食安觀念。（記者吳俊鋒攝）

「食安戰隊桌遊」挑選坊間常見16種非法或不當食品添加物，將之化身調皮又危險的「食安怪獸」，讓孩子在闖關打怪的過程中了解這些添加物為何不能亂吃。（記者吳俊鋒攝）

有興趣的學校或單位可向環保局索取桌遊，以及相關教學資源，加入食安戰隊行列，一起讓怪獸遠離孩子的便當與點心。（記者吳俊鋒攝）

