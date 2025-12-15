為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    壽山整排機車「座墊卡樹枝」 在地人解答：阻止2件事！

    2025/12/15 21:31 即時新聞／綜合報導
    高雄壽山動物園停車場，只見整排機車的座墊上，幾乎清一色卡著一根樹枝，畫面彷彿某種神祕儀式。（圖擷取自Threads）

    走進高雄壽山動物園周邊停車場，不少第一次到訪的遊客往往會被眼前景象震住，只見整排機車的座墊上，幾乎清一色卡著一根樹枝，畫面彷彿某種神祕儀式。近日一對情侶首次造訪壽山，對此景象滿頭問號，拍照上傳社群平台詢問原因，意外引發熱烈討論，也釣出大批在地人揭密，這其實是壽山限定的「防猴術」。

    一名網友在Threads發文指出，她與男友前往壽山動物園，沿途看到路邊停放的機車，幾乎每一輛座墊上都插著樹枝，一端抵住龍頭，另一端卡在後扶手上，排列整齊，讓她當場愣住直呼「這到底是什麼意思？」。雖然兩人不明所以，但男友見大家都這樣做，在離開前找了一根樹枝固定機車，她也因此拍照上傳，向網友詢問背後原因。

    貼文曝光後，立刻釣出大批在地網友解答，就是「防猴子」。網友表示，「1.猴子會開車箱2.猴子會在坐墊上吃東西、拉屎，放個棍子基本上他們就沒辦法做這兩件事了」、「那邊的猴子是真的非常聰明，親眼看過猴子自己打開車廂在找東西吃，還會翻前面置物箱裡的東西」、「只要機車停得夠密，猴子就會像走連環船一樣在上面移動，運氣不好踏板或椅墊上就會多一坨」。

    有苦主分享親身經歷，「我上次去不信邪沒有放樹枝（車鎖壞了但坐墊很重我以為猴子打不開）後來要回去牽車的時候發現有人放了一隻樹枝在我坐墊上，當我疑惑時才發現地上掉了不少我車廂裡面的東西」、「壽山的猴子會翻坐墊，另一點怕牽車的時候有猴子坐在上面就不好玩了，猴子很兇的。而且猴子的爪子其實蠻利的，我的坐墊就是停那的時候猴子從坐墊上踩過去劃破了。」

    有苦主分享沒放樹枝慘遭猴子把坐墊掀翻。（圖擷取自Threads）

