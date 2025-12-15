為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週二各地晴到多雲 中部以北低溫14度

    2025/12/15 20:43 即時新聞／綜合報導
    週二各地晴到多雲，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨。（資料照）

    週二各地晴到多雲，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨。（資料照）

    明天週二（16日）各地晴到多雲，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨。各地早晚天氣稍冷，中部以北及東北部低溫14至16度，南部及花東地區17至18度；另外清晨新竹近山區處有局部10度左右或以下低溫的機率，請適時添加衣物。

    中央氣象署預報，週二由於水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨。

    溫度方面，週二清晨輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度則會較低一些，尤其清晨新竹近山區處仍有局部10度左右或以下低溫發生的機率，西半部日夜溫差較大，早出晚歸應注意適時增添衣物以免受涼；預測明天低溫在中部以北及東北部為14至16度，南部及花東地區17至18度，高溫方面中部以北及東半部地區24至26度，南部地區約27度。

    離島天氣方面，澎湖晴時多雲，19至21度，金門晴時多雲，14至21度，馬祖晴時多雲，14至18度。

    明天天氣，天氣風險指出，受變性高壓迴流偏東風影響，白天各地天氣較穩定，到晚間迎風面的東半部地區才逐漸有些局部短暫陣雨出現的機會。溫度持續回升，北部、東半部白天高溫23至26度，中南部高溫來到26至28度。週二夜晚（16日）到週三（17日）清晨中北部、東北部空曠地區要注意局部12至14度低溫出現的機會，尤其是輻射冷卻作用發生的地方，南部及花東空曠地區低溫則在14至16度間。

    紫外線指數方面，週二全台皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週二環境風場為偏東風，西半部風速弱，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

    週二中部以北及東北部低溫14至16度，南部及花東地區17至18度。（擷取自中央氣象署網站）

    週二中部以北及東北部低溫14至16度，南部及花東地區17至18度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週二全台皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週二全台皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週二宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週二宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播