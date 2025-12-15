週二各地晴到多雲 中部以北低溫14度

週二各地晴到多雲，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨。（資料照）

明天週二（16日）各地晴到多雲，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨。各地早晚天氣稍冷，中部以北及東北部低溫14至16度，南部及花東地區17至18度；另外清晨新竹近山區處有局部10度左右或以下低溫的機率，請適時添加衣物。

中央氣象署預報，週二由於水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨。

溫度方面，週二清晨輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度則會較低一些，尤其清晨新竹近山區處仍有局部10度左右或以下低溫發生的機率，西半部日夜溫差較大，早出晚歸應注意適時增添衣物以免受涼；預測明天低溫在中部以北及東北部為14至16度，南部及花東地區17至18度，高溫方面中部以北及東半部地區24至26度，南部地區約27度。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，19至21度，金門晴時多雲，14至21度，馬祖晴時多雲，14至18度。

明天天氣，天氣風險指出，受變性高壓迴流偏東風影響，白天各地天氣較穩定，到晚間迎風面的東半部地區才逐漸有些局部短暫陣雨出現的機會。溫度持續回升，北部、東半部白天高溫23至26度，中南部高溫來到26至28度。週二夜晚（16日）到週三（17日）清晨中北部、東北部空曠地區要注意局部12至14度低溫出現的機會，尤其是輻射冷卻作用發生的地方，南部及花東空曠地區低溫則在14至16度間。

紫外線指數方面，週二全台皆為「中量級」。

空氣品質方面，週二環境風場為偏東風，西半部風速弱，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

