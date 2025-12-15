為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    到底多氣！蘇卡達象龜釘孤枝「翻車」 保育員勸架竟遭遷怒追趕

    2025/12/15 20:03 記者董冠怡／台北報導
    台北市立動物園非洲動物區兩隻蘇卡達象龜，疑為爭奪或捍衛地盤而「釘孤枝」。（動物園提供）

    台北市立動物園非洲動物區兩隻蘇卡達象龜，疑為爭奪或捍衛地盤而「釘孤枝」。（動物園提供）

    台北市立動物園非洲動物區兩隻蘇卡達象龜，疑為爭奪或捍衛地盤而「釘孤枝」，其中一隻打架過程中因推擠而「翻車」，奮力揮舞四肢粗腳，彷彿在喊「救我救我」，保育員見狀連忙上前協助翻身，調停勸架，結果反倒被另一隻遷怒追逐，影片上傳至社群平台引發熱議，紛紛笑稱「到底多氣！」

    動物園說明，蘇卡達象龜之間發生打鬥，通常是因繁殖季節爭奪地盤，時間大約落在5至7月，會在12月看到，可能是天氣暖和，加上園內開始啟用加溫燈設施，讓象龜覺得回暖，誘發搏鬥現象。由於非洲動物區戶外活動場空間大，象龜個體數量較少，很容易觀察到一對一單挑畫面。

    啟動戰鬥姿勢的象龜，會先將頭縮進殼內，四腳同時用力向後蹬，利用喉盾衝撞推擠對方，即使對方翻車仍不輕易罷休，持續使用龜殼撞擊。保育員如果介入翻身或調停，可能會被發動攻擊的個體誤認是跟對方同一陣線，甚至遷怒、轉換目標衝撞追趕，還得提供行為豐富化使用的滾動浮球，讓象龜轉移專注力，減少挑釁同伴。

    園方提醒，上述影像畫面固然令人感到有趣，但是千萬不要在沒有做足功課的情況下，飼養蘇卡達象龜，其平均壽命50歲以上，照養環境需要很大的空間，恐因飼主搬家、結婚生子、出國深造或各種原因，無法繼續飼養，晚景淒涼。

