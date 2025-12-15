日本山形市399師生教育旅行 造訪台南赤崁樓

日本山形師生來台教育旅行，造訪赤崁樓等文化景點。（南市府提供）

來自台南友誼市山形市的日本東北文教大學山形城北高等學校共計399名師生（學生379人、教職員20人）來台展開教育旅行，並分成兩批安排於15、16日走訪台南，參訪烏山頭水庫、八田與一紀念館、孔廟、赤崁樓等重要文化景點，實地體驗台南深厚的歷史底蘊與多元文化風貌。

南市府表示，將持續透過城市外交與國際交流，吸引更多國外學子走進台南，並從台日淵源為出發，規劃建議遊程，讓台南成為日本學生「最想再來一次」的城市。

山形城北高校校長大沼敏美與年級主任須藤曉美，今天率兩位學生代表參訪台南市政府永華市政中心國際廊道，市長黃偉哲特別現身致意，並邀請他們參加南市衛生局舉辦的國民健康成果展，由衛生局協助導覽參觀，透過這些親切互動，讓山形師生代表體驗台南最溫暖的人情味，也讓師生代表留下深刻的印象。

黃偉哲表示，台南與山形市自2017年締結友誼市以來，雙方在觀光、教育、文化及產業等面向交流密切，今年11月佐藤孝弘市長與丸子善弘議長也甫率團來訪台南，顯示兩市情誼持續深化。而此次山形城北高校一次就有近400名師生到訪台灣、並將台南列為重要行程之一，更是台南長年推動國際城市交流與教育旅行的具體成果。

市府表示，山形市為山形縣廳所在地，擁有藏王溫泉、山形花笠祭等豐富觀光資源。台南與山形雙方近年互訪頻繁，包括芒果推廣、體育交流、青少年互訪等合作皆成果豐碩。此次大規模教育旅行不僅象徵台日教育交流的新里程碑，也為未來兩市更深入的青少年交流奠定良好基礎。

市長黃偉哲邀請日本師生參加南市衛生局的國民健康成果展，並由衛生局協助導覽參觀。（記者蔡文居攝）

山形城北高校校長大沼敏美與年級主任須藤曉美，今天率兩位學生代表參訪南市府國際廊道，並拜會市長黃偉哲。（南市府提供）

