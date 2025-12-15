耶誕限定！中原文創園區「馴鹿派對」聖誕遊行 中壢多處超吸睛打卡亮點

桃園中壢被稱為桃園版「華山文創園區」的中原文創園區耶誕燈飾開始放閃。（記者李容萍攝）

耶誕節將至，桃園中壢被稱為桃園版「華山文創園區」的中原文創園區，20日至28日的週休假日及25日推出年度壓軸「馴鹿派對」聖誕活動，以5天不同主題的節慶節目，為園區注入濃厚的冬季與年末氛圍。活動結合舞蹈表演、變裝遊行、主題話劇、特色市集及穿搭活動，並邀請深受年輕世代喜愛的動漫歌手熱力開唱，打造專屬園區的聖誕氛圍。

中原文創園區總監游冉琪表示，「馴鹿派對」聖誕節慶主題活動：20日、21日下午2點30、3點30分、4點30分安排3場次各30分鐘「馴演遊行-Santa Sweetie」和「馴演遊行-玩劇總動員」，25日下午2點「金色之城舞台表演」，27日下午3點30分有「動漫金曲演出-魂燃天乘」，28日下午2點有「聖誕話劇-小蠟筆表演劇團」；其中適合親子共同參與「馴演遊行」，一起沿著園區路線繞園共舞，主辦單位準備各式小樂器，邀請大小朋友跟著節奏搖擺、舞動，加入遊行行列與表演者同樂，創造全場互動的歡樂氣氛。活動期間，只要穿著紅色或綠色服裝，即可憑當天穿搭獲得耶誕小禮1份。

中壢青埔的華泰名品城打造10週年耶誕場景，園區以百老匯劇場視覺為主軸，從主樹到街區延伸出多個沉浸式拍照場景，其中最受矚目的20公尺高耶誕樹再度回歸，搭配燈光、飄雪與五感特效，成為超夯的耶誕打卡點，園區20日晚上、25日晚上還有2場聖誕大遊行和定點表演。

中壢大江購物中心今年以「501號聖誕夢幻車站」為主題，在館內中庭打造大型沉浸式節慶裝置，以歐洲車站為設計概念，加入拱形紅磚結構、復古站燈、指標路牌與經典大時鐘等元素，聖誕造型列車以鮮紅色車身、金色燈飾與冬季雪松佈景打造而成，將復古鐵道路線、互動「熊站長」與經典節慶快閃店巧妙融合，只要按下互動按鈕，熊站長便會出現不同動作與畫面。

環球購物中心（Global Mall）桃園A19今冬引進來自香港的「B.Duck 城市樂園」，打造約300坪沉浸式戶外遊樂場，入口迎接高達6公尺的小黃鴨巨型打卡點，內部有旋轉木馬、迷你軌道列車、彈跳蹦床等六大設施，從跳躍、旋轉到空中擺動一次滿足，旁邊還有全國唯一的小黃鴨耶誕樹，也是遊逛青埔人氣極高的拍照、打卡景點。

另外，SOGO百貨中壢店門口也布置近8公尺高的耶誕樹，25日下午3點安排小小聖誕老公公報佳音活動。

中原文創園區準備各式小樂器，邀請大小朋友跟著節奏搖擺、舞動，加入遊行行列。（記者李容萍攝）

華泰名品城打造10週年耶誕場景，園區於週末和25日晚上尚有2場聖誕大遊行和定點表演。（記者李容萍攝）

中壢大江購物中心今年以「501號聖誕夢幻車站」為主題，於館內中庭打造大型沉浸式節慶裝置。（記者李容萍攝）

環球購物中心桃園A19今冬引進來自香港的「B.Duck 城市樂園」內部有旋轉木馬、迷你軌道列車、彈跳蹦床等六大設施。（記者李容萍攝）

