    首頁 > 生活

    18歲因老宅沒熱水器離家 古正君今將老宅蛻變「百大文化基地」

    2025/12/15 18:58 記者謝武雄／桃園報導
    源古本舖維持台灣特有「二坎三落二過水」街屋形式。（記者謝武雄攝）

    源古本舖維持台灣特有「二坎三落二過水」街屋形式。（記者謝武雄攝）

    古正君以「常民生活」為主題，將老家朝向私人博物館方向努力維持運作，榮獲文化部「第一屆百大文化基地」。（記者謝武雄攝）

    古正君以「常民生活」為主題，將老家朝向私人博物館方向努力維持運作，榮獲文化部「第一屆百大文化基地」。（記者謝武雄攝）

    古正君以「常民生活」為主題，將老家朝向私人博物館方向努力維持運作，榮獲文化部「第一屆百大文化基地」。（記者謝武雄攝）

    古正君以「常民生活」為主題，將老家朝向私人博物館方向努力維持運作，榮獲文化部「第一屆百大文化基地」。（記者謝武雄攝）

    桃園市大溪和平老街48號「源古本舖」是私人老宅，古家第5代管理人古正君曾因家裡沒有熱水器，十八歲時就頭也不回地離家，後來在中國上海討論社造案時，赫然發現老家的照片，毅然決定回鄉，並以「常民生活」為主題，將老家朝向私人博物館努力維持運作，榮獲文化部「第一屆百大文化基地」。

    源古本舖維持台灣特有「二坎三落二過水」街屋形式，是古正君的祖父古振椿買下的房子，當和平老街居民開始使用熱水器的時候，古家仍然堅持用大灶燒洗澡水，使得古正君不滿，產生「等我長大就要離開這裡」的想法，18歲就離家讀書，大學畢業後展開周遊世界的職場生活；如今古正君回家後發現守護老宅困難重重，15年來，她堅持修復過程「不著痕跡，修舊保舊」，連看似破損無用的瓦片、木料，也儘量保存、再利用，過程都透過影像與文件記錄成為「軌跡檔案」；古父曾跟她提到日本「wabi sabi（侘寂）」概念，意指「殘缺的美」，如今源古本舖堅持「侘寂美學」，接受不完美，保留時間的痕跡，如老牆、磚瓦的肌理，東西壞了不是換新，而是修補，「能不拆就不拆，能不換就不換」，讓修復痕跡清晰可見及述說歷史。

    源古本舖展件多數來自古家收藏或日常器物，並邀請在地耆老分享生命故事與工藝技藝，空間則用來藝文表演、影像放映、互動導覽；「品香食塾」則提供無菜單料理，讓訪客在古宅中用餐、體驗古早生活氛圍。

    源古本舖展件多數來自古家收藏或日常器物。（記者謝武雄攝）

    源古本舖展件多數來自古家收藏或日常器物。（記者謝武雄攝）

    源古本舖展件多數來自古家收藏或日常器物。（記者謝武雄攝）

    源古本舖展件多數來自古家收藏或日常器物。（記者謝武雄攝）

    源古本舖展件多數來自古家收藏或日常器物。（記者謝武雄攝）

    源古本舖展件多數來自古家收藏或日常器物。（記者謝武雄攝）

