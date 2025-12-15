中捷攜手五月天推「雞腿管家」限量明信片 3車站響〈第二人生〉

五月天首次與中捷合作推出限量紀念明信片與集章活動。（中捷公司提供）

台中捷運與天團五月天合作，除了打造「主題車站與彩繪列車」，明（16）日起再送上第2波驚喜，五月天首次與中捷合作推出「雞腿管家」限量紀念明信片與五球套色集章活動；另外，充滿五月天布置的車站松竹站、高鐵台中站及文心崇德站也同步加入最具氛圍的隱藏彩蛋。當列車進站時，熟悉的五月天經典歌曲〈第二人生〉旋律隨即響起，將讓粉絲們驚喜。

市政府站由阿木司藝術與吳燦政老師全新設計完工的公共藝術作品「伏流音場」更化身為「五月天時光機」，以單聲道指向性喇叭播放五月天成軍以來各時期膾炙人口的歌曲，從〈瘋狂世界〉、〈人生海海〉等早期作品，到〈倔強〉、〈突然好想你〉及〈任性〉等代表作，旅客只要站在喇叭下方，就能感受到聲音自耳邊掠過的獨特環繞感，再搭配眼前巨幅壁貼，彷彿搭上時光機，穿梭於五月天的音樂歷程與自己的青春記憶。

中捷公司表示，為鼓勵粉絲搭乘捷運沿線探訪，五月天首次與中捷共同推出「雞腿管家」限量紀念明信片，自明（16）日起，旅客只要於高鐵台中站、市政府站、文心崇德站及松竹站任一站出示當日搭乘證明（電子票證、信用卡或手機支付乘車紀錄畫面），即可獲得限量版明信片1張。

另外，若購買中捷旅遊票更可1次獲得2張，數量有限、送完為止。此外，粉絲持明信片此4站完成專屬套印，即可拼出五月天表情球圖案，完成集章後還能至中捷合作店家享優惠，打造獨一無二的紀念。

另外，充滿五月天布置的車站松竹站、高鐵台中站及文心崇德站也同步加入最具氛圍的隱藏彩蛋。當列車進站時，熟悉的五月天經典歌曲〈第二人生〉旋律隨即響起，讓原本平凡的通勤時光瞬間變成有意義的旅程。

台中捷運市政府站公共藝術伏流音場，化身為五月天時光機。（中捷公司提供）

