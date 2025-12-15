馬公北辰市場火災後復原 黃健忠視察發放急難救助金

馬公北辰市場大火，市長黃健忠前往攤販區致贈慰問金。（馬公市公所提供）

馬公市北辰市場11月13日凌晨發生火警，導致多處攤位受損，雖無人傷亡，惟影響攤商營運甚鉅。馬公市公所第一時間投入清理與秩序維護，協助攤商穩定現場秩序與恢復基本功能。今（15）日市長黃健忠前往市場關心復原進度，並發放「災後急難應變救助金」慰問受災攤商，展現市政團隊與攤商站在一起的實質行動。

黃健忠由主任秘書陳志謙、秘書蘇淑娟、市場管理所所長蔡名傑及市管所同仁隨行，實地勘查火災波及區域復原狀況，並逐一傾聽攤商意見與困難，此次急難應變救助金共計發放37攤。

黃健忠表示，北辰市場長年是市民生活的一部分，市公所會在市級權責範圍內全力投入，確保復原工作穩健推進。他強調，這段時間的每一項協助，不是做給人看，而是做給攤商用。火災發生後，市公所即協調清潔隊進場進行大面積清運與環境整備，並配合台電完成階段性臨時供電配置，使攤商得以維持基本營運。市管所也同步維護場內秩序，減少對鄰近區域的連鎖影響，維持市場整體可用性。

目前市場主要動線清整已告一段落，將視後續縣府主責消防與設備安全檢查進度，逐步展開後續管線修復、空間改善與周邊臨時攤位配置工作。作為市級行政單位，公所也將強化清潔維護、人員調度與攤商溝通，確保每日市場營運安全穩定。由於北辰市場不僅承載民生機能，更是許多家庭多年打拚的據點。

市公所將持續與攤商保持對話，務實處理當前每一階段工作，讓市場儘速重回市民熟悉的節奏與日常。

黃健忠除致贈慰問金外，也將儘速恢復北辰市場正常營業。（馬公市公所提供）

