為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖馬公市井垵社區 辦理用藥宣導與長者慶生活動

    2025/12/15 18:35 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市井垵用藥宣導暨長者共餐，各界嘉賓共襄盛舉。（馬公市公所提供）

    馬公市井垵用藥宣導暨長者共餐，各界嘉賓共襄盛舉。（馬公市公所提供）

    馬公市井垵社區今（15）日舉辦「用藥安全宣導暨長者慶生活動」，由社區發展協會理事長邵松霖主持，澎湖縣長陳光復、馬公市長黃健忠、議員莊光大、呂黃春金、市代會主席歐銀花及多位代表出席，傳遞市政對高齡關懷的具體行動。

    活動開場由馬公市第2衛生所護理師劉佳宜進行「用藥安全」衛教講座，針對高齡者常見的多重用藥風險、服藥錯誤與藥品保存等議題，進行深入淺出的說明，協助長輩提升用藥安全意識。

    隨後登場的長者慶生活動與共餐，是社區每年備受期待的暖心時刻，特別安排外燴桌菜形式，邀請長輩們分桌共聚，與親友、鄰里一同圍桌用餐；由市長黃健忠偕同多位來賓與壽星共同登台祝壽、切蛋糕，送上誠摯祝福。餐會期間笑聲不斷，讓長輩們感受到被重視與陪伴。

    黃健忠說，「共餐看似簡單，實則意義重大。對長者來說，這不只是吃一頓飯，更是有人作伴、有人關心，對身心健康都有正面幫助。」他也強調，市政團隊會持續與社區夥伴合作，推動更多貼近實際需求的高齡服務，讓照顧走進日常、深入社區。

    馬公市井垵社區，準備傳統壽桃及雞蛋糕為長者慶生。（馬公市公所提供）

    馬公市井垵社區，準備傳統壽桃及雞蛋糕為長者慶生。（馬公市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播