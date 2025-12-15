澎湖馬公市井垵社區 辦理用藥宣導與長者慶生活動

馬公市井垵用藥宣導暨長者共餐，各界嘉賓共襄盛舉。（馬公市公所提供）

馬公市井垵社區今（15）日舉辦「用藥安全宣導暨長者慶生活動」，由社區發展協會理事長邵松霖主持，澎湖縣長陳光復、馬公市長黃健忠、議員莊光大、呂黃春金、市代會主席歐銀花及多位代表出席，傳遞市政對高齡關懷的具體行動。

活動開場由馬公市第2衛生所護理師劉佳宜進行「用藥安全」衛教講座，針對高齡者常見的多重用藥風險、服藥錯誤與藥品保存等議題，進行深入淺出的說明，協助長輩提升用藥安全意識。

隨後登場的長者慶生活動與共餐，是社區每年備受期待的暖心時刻，特別安排外燴桌菜形式，邀請長輩們分桌共聚，與親友、鄰里一同圍桌用餐；由市長黃健忠偕同多位來賓與壽星共同登台祝壽、切蛋糕，送上誠摯祝福。餐會期間笑聲不斷，讓長輩們感受到被重視與陪伴。

黃健忠說，「共餐看似簡單，實則意義重大。對長者來說，這不只是吃一頓飯，更是有人作伴、有人關心，對身心健康都有正面幫助。」他也強調，市政團隊會持續與社區夥伴合作，推動更多貼近實際需求的高齡服務，讓照顧走進日常、深入社區。

馬公市井垵社區，準備傳統壽桃及雞蛋糕為長者慶生。（馬公市公所提供）

