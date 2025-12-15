貓派狗派看過來！ 興大南投分部獸醫基地明年啟動

中興大學「在地關懷與創生基地」揭牌後，即展開寵物義診和健檢。（記者陳鳳麗攝）

位於中興新村的國立中興大學南投分部，設立「在地關懷與創生基地」今天揭牌啟用，現場提供骨科健康義診、貓狗義診、市集擺攤，未來獸醫學院等各學院會輪流駐點，愛貓愛狗族關心的獸醫基地明年即會啟動，定期寵物健檢，不定期舉辦犬貓節育，並開始犬貓行為諮詢約診。

中興新村南投分部設立的「在地關懷與創生基地」，位在中興新村光明一路，以多間整修好的原省府宿舍作為基地，今日由興大校長詹富智，邀請政府部會、學界、在地里民一起揭牌，隨即展開骨科健康義診、犬貓義診、花圈手做DIY、市集擺攤。現場也啟動興大與南投縣名間鄉、信義鄉及雲林縣元長鄉3鄉合作的鄉志編纂計畫，名間鄉長陳翰立、元長鄉長李明明也親自參加發表會。

「在地關懷與創生基地」現場有骨科健康義診，還為貓狗義診健檢，有民眾帶著毛小孩來做健檢，毛小孩可愛的模樣也吸引不少目光。中興大學指出，該校已選在中興新村光明東路39號設置獸醫基地，明年即會啟動該基地，未來規劃每季舉辦寵物健檢及衛教活動，另有不定期舉辦犬貓節育，此外也會開始展開犬貓行為諮詢約診。

國立中興大學南投分部，在中興新村設立「在地關懷與創生基地」15日揭牌啟用。（記者陳鳳麗攝）

中興大學投入南投縣名間鄉、信義鄉及雲林縣元長鄉鄉誌編纂計畫，15日舉行發表會，名間鄉長陳翰立（右3）和元長鄉長李明明（右1）親到場。（記者陳鳳麗攝）

