連鎖飲料店加盟負責人虐狗 透過律師聲明稱一時失當 為單一偶發事件

台北市日前傳出虐狗事件，一名飼主多次對高齡柯基施暴。台北市動保處表示，飼主12日已到案說明，待驗傷結果及違法事證釐清後，將依《動物保護法》裁罰。飼主也透過律師發布聲明，表示深感歉意，已深刻反省。聲明中稱，由於犬隻已有失智、腸胃不適等狀況，但當日飼主一時失當，更強調平日並無嚴厲或不當管教前例，這次事件屬單一且偶發情形。

律師康皓智在臉書發布聲明，表示飼主近日因「柯基事件」引發社會關注，深感歉意與遺憾。對於自身一時不當的教導方式，已深刻反省，也清楚理解任何過於嚴厲之行為，均可能造成動物身心受傷之風險，致上誠摯歉意。

康皓智指出，飼主已飼養該柯基犬15年，但隨犬隻年齡增長，陸續出現過敏、腸胃不適、老年失智等情形，飼主投入大量時間照護外。這次事件發生於11日，當天因犬隻在家中排泄，飼主清理後「一時失當」手持捲筒衛生紙敲擊地面。聲明寫道，為提醒犬隻行為不當，過程中也未傷及犬隻身體，飼主現在認知行為已造成犬隻驚嚇，深感自責。

聲明中也提及，飼主伴侶沒有耳聞這類事件發生，施虐當下時，飼主伴侶也沒有在場，「懇請社會大眾勿對其產生不必要誤解與壓力。」

最後則說，飼主未來將以更溫和、專業的方式對待動物，並向大眾確保類似情形不再發生。

