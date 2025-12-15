為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄農業局攜手超商上架蜜風鈴蓮霧 超熱銷追加訂貨

    2025/12/15 18:25 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄蜜風鈴蓮霧上架全家便利商店熱銷。（記者陳文嬋攝）

    高雄蜜風鈴蓮霧清甜爽脆受歡迎，高雄市農業局攜手全家便利商店，原果上架450店限定販售，截切盒全台鋪貨逾4400店供應，將銷售至12月26日，消費者反映很好，許多店面搶購一空，全家向農民追加訂貨。

    高雄蜜風鈴蓮霧種植面積75公頃，預估總產量931公噸，以六龜、路竹為主產區，以口感爽脆、果肉紮實著稱，外表鮮紅亮麗，甜度高且多汁，更富含膳食纖維，是補充營養的理想水果，也是冬季水果市場的熱門選擇。

    農業局攜手全家便利商店，推出高雄蓮霧雙規格商品，包括原果及截切盒，其中原果於450店限定 販售，截切盒於全台逾4400店供應，消費者可透過全家APP地圖趣「蔬食生鮮地圖」查詢販售店面，以便利、多元選擇，讓消費者品嘗美味蓮霧。

    全家便利商店指出，高雄蜜風鈴蓮霧原果將販售至產季結束，截切蜜風鈴蓮霧則限定販售至12月26日，消費者除可指定全家購買外，更可以透過全家電商平台「全家行動購」預購下單取貨。

    農業局長姚志旺表示，高雄與全家便利商店合作多年，感謝消費者對於高雄果品的支持，這次蜜風鈴蓮霧上架全家便利商店，不僅結合產地直送的新鮮水果與便利商店的便利性，也讓更多消費者在日常生活中輕鬆享用高雄優質水果，市府鼓勵消費者支持在地水果，不僅能享受新鮮美味，也能支持農民生產與地方經濟發展。

    高雄蜜風鈴蓮霧上架全家便利商店熱銷。（記者陳文嬋攝）

