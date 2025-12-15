為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    未來一週2波東北季風接連報到！ 週五六高山有望降雪

    2025/12/15 18:19 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週受兩波東北季風影響，溫度略為下降，請民眾把握明天（16日）週二好天氣！另外，中央氣象署預報，週五及週六「中部以北及宜花」3500公尺以上高山有降雪、冰霰機會，請民眾上山留意路面結冰情況。

    預報員林定宜表示，未來一週以週二天氣最好，各地天氣「晴到多雲」或「多雲到晴」，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨。不過受輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，西半部日夜溫差大。

    週三及週四受東北季風影響，基隆北海岸及宜蘭有局部較大雨勢，花蓮、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東地區及恆春半島零星短暫雨，其他地區多雲到晴。週三清晨氣溫偏低，但這波冷空氣未達冷氣團等級。

    週五及週六東北季風稍微減弱，北部及東北部氣溫稍回升，但受南方雲系北移影響，南部、花東有不定時局部短暫陣雨，其他地區零星短暫雨。

    下週日（21日）、週一新一波東北季風報到，北部及宜蘭轉涼，但未達冷氣團程度，以週一來說，台北市預報約17至20度，其他地區早晚亦涼。桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨或零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

    林定宜提醒，週五及週六中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水（冰珠、冰霰）或結冰機會，民眾上山留意路面結冰及濕滑情況。

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播