未來一週2波東北季風接連報到！ 週五六高山有望降雪

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

未來一週受兩波東北季風影響，溫度略為下降，請民眾把握明天（16日）週二好天氣！另外，中央氣象署預報，週五及週六「中部以北及宜花」3500公尺以上高山有降雪、冰霰機會，請民眾上山留意路面結冰情況。

預報員林定宜表示，未來一週以週二天氣最好，各地天氣「晴到多雲」或「多雲到晴」，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨。不過受輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，西半部日夜溫差大。

週三及週四受東北季風影響，基隆北海岸及宜蘭有局部較大雨勢，花蓮、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東地區及恆春半島零星短暫雨，其他地區多雲到晴。週三清晨氣溫偏低，但這波冷空氣未達冷氣團等級。

週五及週六東北季風稍微減弱，北部及東北部氣溫稍回升，但受南方雲系北移影響，南部、花東有不定時局部短暫陣雨，其他地區零星短暫雨。

下週日（21日）、週一新一波東北季風報到，北部及宜蘭轉涼，但未達冷氣團程度，以週一來說，台北市預報約17至20度，其他地區早晚亦涼。桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨或零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜提醒，週五及週六中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水（冰珠、冰霰）或結冰機會，民眾上山留意路面結冰及濕滑情況。

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

