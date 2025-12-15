基隆第10座公私協力候車亭 啟用

毅太企業捐贈及認養的公車候車亭，為基隆市政府與民間企業攜手打造的第10座公私協力候車亭。（圖為基隆市政府提供）

以生產一太e衛浴設備於基隆發展近50年的毅太企業，捐贈並認養的全新公車候車亭，今天（15日）下午於安樂區興寮里舉辦候車亭啟用儀式，此次由企業主動投入經費與設計，結合品牌在整體浴室領域的專業與地方需求，打造一座兼具機能、安全與美感的候車空間，展現在地企業回饋家鄉的用心與形象。這是第10座公私協力的候車亭，不鏽鋼材質打造主結構的候車亭，讓候車民眾為之眼睛一亮。

基隆市副市長邱佩琳表示，基隆氣候較為潮溼、多雨，對戶外公共設施的耐用度是一大考驗，因此這座候車亭特別採用不銹鋼等耐用材質作為主結構，延長設施使用年限。一太e衛浴也將整體浴室的核心精神「舒適、潔淨、安全、明亮」融入候車亭設計中，讓民眾在等車時，能享有穩固遮蔽、明亮光源與清爽環境，提升通勤過程的舒適感受。

毅太企業董事長洪團樟表示，毅太企業於基隆在地發展近50年，明年中即將啟用第三個廠房；此次設計的特色候車亭，除了就位於新廠房外，更希望透過候車亭的意象，讓民眾更認識在地企業。洪團樟接著介紹，造型設計以「浴室是每個人生活中放鬆的角落」為靈感發想，將日常的沐浴情境帶入街道空間。結合基隆多雨的雨都形象，期待讓候車的民眾，可以感受來自在地企業的關懷，為市民在回家的路上留一盞燈。

深具衛浴特色的候車亭外觀。（圖為基隆市政府提供）

