為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    反制「米奇屋」！桃市訂囤積行為自治條例 勸導無效最高罰3000元

    2025/12/15 18:10 記者鄭淑婷／桃園報導
    民眾在住處囤積大量物品，衍生環境及公安問題。（桃園市環保局提供）

    民眾在住處囤積大量物品，衍生環境及公安問題。（桃園市環保局提供）

    民眾在住處囤積大量物品導致周邊環境髒亂、出現鼠患，甚至引發火警等公安疑慮，礙於法規難以強制要求清理，桃市府跨局處擬定「桃園市住宅囤積行為處理自治條例草案」，將於本會期提送市議會審議，因定有罰則，議會通過後還須送行政院核定，屆時囤積戶若有拒絕、妨礙或規避執行，勸導無效最高可開罰3000元並得按次處罰。

    環保局表示，2020年桃園區1處民宅因大量堆置雜物及回收物而引發火警並有傷亡，凸顯住宅內外囤積行為對公安產生的危害，當時環保局、消防局曾盤點市內嚴重堆積回收物的住戶約200處，並透過桃樂資收站策略，用實質誘因協助住戶將回收物兌換為民生用品或市民卡加值，但仍有少數住戶因個人身心或家庭因素，斷斷續續有堆積問題，區公所也接獲民眾反映相關個案，像今年中壢區1戶民宅因住戶長期囤積回收物，導致周邊環境髒亂且影響鄰里生活，礙於現行法規，首度利用統籌局處資源協助，歷經數月協調、溝通終於擬定清理方案，今年8月間由社會局聯合環保局及多個單位展開清理行動，讓居住環境煥然一新。

    環保局表示，現行法規對囤積行為的處置缺乏明確規範，導致執行機關處理時，常陷入權責不清、程序不明或無法介入等窘境，因此跨局處擬定「囤積行為處理自治條例草案」，明確定義囤積行為認定標準、稽查處理機制及多元協處方式，同時訂定裁罰。

    環保局說明，自治條例草案共8條，包括自治條例制定目的、主管機關與執行機關權責及用詞定義，囤積行為的受理、稽查、排出及清運程序，以及拒絕、妨礙或規避的處罰等，其中，明定所有人、使用人或管理人，不得拒絕、妨礙或規避執行，若經勸導無效最高可處3000元罰鍰，並得按次處罰。

    環保局表示，自治條例草案於今年10月經市政會議審議通過，預計本月17日提請市議會審議，因定有罰則，議會通過後還須報行政院核定後，由桃市府法務局發布實施，成為桃園市處理住宅囤積案件的依據，盼能有效改善各類囤積衍生問題。

    民眾在住處囤積大量物品，衍生環境及公安問題。（桃園市環保局提供）

    民眾在住處囤積大量物品，衍生環境及公安問題。（桃園市環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播