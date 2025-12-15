提前儲水！桃園、龜山、蘆竹12/20停水 影響逾3萬戶

台灣自來水公司第二區管理處辦理「成功及五福加壓站高壓電氣設備檢驗及流量計汰換三合一工程」，預計於12月20日進行施工停水，影響範圍包括桃園區、龜山區、蘆竹區約3萬3091住戶。（資料照，記者鄭淑婷攝）

台灣自來水公司第二區管理處辦理「成功及五福加壓站高壓電氣設備檢驗及流量計汰換三合一工程」，預計於12月20日上午5點起至下午3時止，共計10小時進行施工停水，請民眾預先儲水備用，影響範圍包括桃園區、龜山區、蘆竹區約3萬3091住戶，屆時將停水5到10小時，桃市府經濟發展局表示，將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。

經發局表示，停水範圍分別為桃園區三元里、三民里、大有里、大業里、忠義里、春日里、會稽里、檜樂里、汴洲里、福元里、青溪里共11里，龜山區龜山里長壽路542巷，12月20日上午8點至下午1點共停水5個小時；蘆竹區中山里、五福里、內厝里、南崁里、吉祥里、山鼻里、營盤里、營福里、瓦窯里、福祿里、羊稠里、錦中里、長壽里共13里，以及龜山區南上里、南美里、大坑里共3里，12月20日上午5點至下午3點共停水10小時。

經發局表示，為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區之住戶出現供水不穩定現象，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久產生高溫致損壞或造成火災，恢復供水後如仍無水或缺水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理，有任何供水問題可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。

