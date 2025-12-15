為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中重大建設匯聚水湳 地方民意轟轉運中心銜接拖7年

    2025/12/15 18:08 記者黃旭磊／台中報導
    水湳轉運中心工程進度超過95%，居民普遍認為需銜接國道。（台中市府提供）

    水湳轉運中心工程進度超過95%，居民普遍認為需銜接國道。（台中市府提供）

    水湳經貿園區綠美圖等重要建設陸續營運，水湳轉運中心工程進度超過95%，周遭交通銜接受關注，台中市交通局今天舉辦「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」地方說明會，西屯區居民砲轟，計劃延宕7年竟還在規劃階段，且轉運中心無法銜接國道匝道，屆時周邊中清路、環中路將大塞車，交通局葉昭甫強調，預計今年底完成評估計畫提送交通部審查，盼中央協助增設國道客運專用道。

    台中綠美圖上週13日開館營運、台中國際會展中心預計年底開幕，立法院副院長江啟臣、民進黨台中市議員陳淑華及林祈峰、國民黨市議員黃馨慧及張廖乃綸，今天與會參與水湳轉運中心銜接討論，當地地主及里長認為，轉運中心未直接銜接國道，高密度客運班次將會讓平面交通打結，也批評市長盧秀燕上任以來，持續延宕轉運中心計劃，連銜接國道可行性評估都沒送中央審查。

    台中市議員陳淑華說，前市長林佳龍規劃水湳轉運銜接，盧秀燕上任後全面停用，計劃拖到現在7年了還沒送審給交通部，重大建設包括綠美圖、會展中心、巨蛋及超巨蛋都塞在水湳沿線，預算增加、量體縮減還缺銜接道，屆時交通一定會塞爆。

    江啟臣說，國一后里豐原到大雅由交通部拍板拓寬方案，執行工程經費近100億元預算，應該跟轉運中心連結，水湳當地里長提醒，轉運中心預計明年中啟用，若無法銜接國道匝道，屆時周邊中清路、環中路會大塞車。

    江啟臣強調，增設國道客運專用道可行性研究案，預計今年底前將提送交通部高速公路局審查，希望中央加速審議，至於「水湳客運專用道」是否與「國道一號台中段拓寬」合併施作，他將搭設對話平台，邀請交通部與台中市交通局用最快速度整合意見。

    交通局葉昭甫表示，水湳轉運中心緊鄰台74線匝道、環中路地下道及科湳愛琴橋，整體道路空間相當有限，針對現地條件及需求進行全面評估，探討國道客運專用道的技術可行性、路線銜接方式與可能改善效益，為水湳轉運中心規劃再升級廣納民意。

    台中市府舉辦「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」地方說明會，居民發表意見炮聲隆隆。（記者黃旭磊攝）

    台中市府舉辦「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」地方說明會，居民發表意見炮聲隆隆。（記者黃旭磊攝）

