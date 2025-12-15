他揭「壓軸」不是最後一個 萬人驚呼：搞錯好多年！

近期有Threads用戶發起「沒看書真的不知道」大賽，有人為此搬出「壓軸不是指最後一個，而是倒數第二！」這個冷知識，震驚萬名網友。示意圖。（資料照）

備受台灣年輕世代喜愛的社群平台Threads，近期有用戶發起「沒看書真的不知道」大賽，吸引大批網友留言參與，有人提出a href="https://www.threads.com/@this.is.living_now/post/DSNNq-wE7dS?xmt=AQF0EmKwoZM8OEuLcPgAL3h7xbtf62WXR4sLPFJBem7Qww" target="_blank">「壓軸不是指最後一個，而是倒數第二！」這件事，意外掀起超高討論。

目前正在Threads瘋傳的「沒看書真的不知道」大賽，從原PO在13日發文至今，已累績近萬人分享各種冷知識參與，包含「蛀牙會傳染」、「紅茶包可以止血」、「白蟻其實是蟑螂演化而來」、「神經粗、大條，其實反應越快」等。其中，有用戶留言指出「壓軸不是指最後一個，而是倒數第二！」，獲得逾1萬人按讚。

這個冷知識也震驚不少網友，眾人紛紛表示，「第一次知道誒」、「最愛這個，上課都會跟小朋友強調」、「之前跟朋友解釋，還被當成是在開玩笑」、「我之前知道的時候，也是很愛跟別人講」、「每次都不敢糾正別人，聽到都會覺得有點躁」。另有熱心網友補充，真正有「最後一個登場」涵義的用詞，應該是「大軸子」。

根據台灣a href="https://dict.revised.moe.edu.tw/dictView.jsp?ID=151986&la=0&powerMode=0" target="_blank">《教育部重編國語辭典》官網記載，「壓軸」是指戲劇表演的倒數第2個劇目，比喻最精彩、最引人注目的節目或事件，例如「今晚的壓軸即將隆重登場，敬請大家拭目以待」，這也被稱為「壓軸戲」。還有人以現代的「跨年晚會」來舉例，「這就是唱跨年場倒數那個歌手叫壓軸，倒數完還要一個大咖拖住散場人潮。」

