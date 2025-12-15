PASIWALI演唱會遇「阿嘟」摟背騷擾 大叔「別跟我說『來都來了』」

PASIWALI二天活動共吸引7萬人參加，發生不少脫序現象。（記者劉人瑋攝）

PASIWALI原住民族國際音樂節衍生出一連串酒醉脫序行為，包括PASIWALI在內，歷來台東音樂活動常吸引許多同志參加，昨天活動散場時，一名台東大叔卻被一位「阿嘟（部落對男同志、心理女暱稱）」背後摟住還眨眼明示，嚇得大叔滿場逃亡。大叔說，別跟我說「來了都來了，我不好這口」。台東在地同志不滿的表示，請勿搞壞活動「需要好好珍惜，這不是為單一族群所辦」

這名「受害」的大叔身高180多公分，長年參加體育活動，近年熱衷鐵人三項，有著結實身材，打扮「比較像『熊男』（Bear Man體型魁梧壯碩男性）」，但「那位同志可能是喝醉才會這樣，很誇張」

大叔說，散場時自己本往外慢走，突然覺得背後有隻手摟住背部，一轉頭是位身高約170多公分年輕、白晰的男性，「他身高剛好高過我肩膀一點」。大叔一描述反而引起損友勸他「來了都來了，這種身高距離根本是老天要讓他把頭靠你肩上」。

除了摟背以外，大叔回頭後，對方還衝著自己眨眼、笑了一下。大叔說，這不是暗示，根本是邀約的感覺了，由於自己近來勤練三鐵，見對方另一隻手正要摟來，立即甩開對方的手、往前狂奔出公園「不知道能不能靠這種速度完賽，但不想再遇到一次」。大叔稱雖然很不高興，但自己畢竟逃掉了、也不想報案，只是想來還是心有餘悸，「我不抱男人，目前會抱的也就自己女兒」。

其實同志在活動中誇張事件也不少，台東知名民宿業者武撒恩也是已婚同志，他說近來也聽朋友說了很多，但「這是原住民族音樂會，不是為了哪個特別團體而設的活動」，台前觀眾就是為了聽歌，後方卻有許多酒醉鬧事、脫序行為，這都是不尊重活動與表演者的行為。

武撒恩呼籲，被同志騷擾的大叔需要非常嚴厲的拒絕、制止，「性騷擾與性傾向無關，也不能以藉酒裝瘋搪塞」，雖然台灣已經很進步，但一定要顧及他人觀感，大家都需要珍惜台灣能走到這個地步，不該造成負面觀感。

武撒恩強調，活動有各國原民前來表演，有更多要傳遞的價值，若只是把它當成免費的音樂節就是走鐘了「你付錢就更尊重活動，難道不用付錢就不尊重表演者？」、「往年活動最後都有許多酒醉影響藝人，都不知道這些人酒醉在爛什麼，對活動評價與藝人都很不好」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

