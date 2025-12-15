為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義縣兒少代表走訪太平 深化參與公共事務

    2025/12/15 17:13 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣兒少諮詢代表到梅山太平雲梯，瞭解社區營造結合觀光景點的成果。（嘉義縣社會局提供）

    嘉義縣兒少諮詢代表到梅山太平雲梯，瞭解社區營造結合觀光景點的成果。（嘉義縣社會局提供）

    為推動兒少參與公共事務，嘉義縣社會局遴選兒少諮詢代表，進行培訓及關注社會議題，日前舉辦「第六屆兒少諮詢代表成果發表會」，前往梅山鄉太平社區及太平雲梯，瞭解當地社區如何透過社區營造行銷知名觀光景點，深化兒少對公共事務參與及地方發展的理解。

    嘉義縣社會局長張翠瑤與兒少諮詢代表到梅山鄉太平社區及太平雲梯，進行實地走訪與課程交流，邀請台南市兒童及少年代表協會理事長楊昀臻授課「公共事務參與與延續」，分享兒少參與公共事務的實務經驗與延續參與的重要性，梅山鄉太平村長嚴清雅以「營造太平心路歷程與建設提案規劃」為主題，介紹太平社區的發展歷程及建設規劃，讓兒少貼近治理實務。

    兒少諮詢代表在發表會分享任期兩年間參與的公共事務、政策建言及相關行動成果，回顧學習與成長；兒少代表說，透過參與公共事務，瞭解社會議題，也更勇於表達自己的意見，成長很多。

    張翠瑤表示，兒少諮詢代表制度讓兒少有機會表達意見、參與公共事務，在過程中培養公民素養與行動能力，看到本屆代表勇於關注議題、積極提出建言，令人感動，未來將持續傾聽兒少心聲，打造更多友善的參與平台，讓兒少的想法成為推動政策與地方發展的重要力量。

    兒少諮詢代表走訪梅山鄉太平社區的茶園步道。（嘉義縣社會局提供）

    兒少諮詢代表走訪梅山鄉太平社區的茶園步道。（嘉義縣社會局提供）

    太平村長嚴清雅（左1）說明營造太平心路歷程與建設提案規劃。（嘉義縣社會局提供）

    太平村長嚴清雅（左1）說明營造太平心路歷程與建設提案規劃。（嘉義縣社會局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播