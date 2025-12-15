嘉義縣兒少代表走訪太平 深化參與公共事務

嘉義縣兒少諮詢代表到梅山太平雲梯，瞭解社區營造結合觀光景點的成果。（嘉義縣社會局提供）

為推動兒少參與公共事務，嘉義縣社會局遴選兒少諮詢代表，進行培訓及關注社會議題，日前舉辦「第六屆兒少諮詢代表成果發表會」，前往梅山鄉太平社區及太平雲梯，瞭解當地社區如何透過社區營造行銷知名觀光景點，深化兒少對公共事務參與及地方發展的理解。

嘉義縣社會局長張翠瑤與兒少諮詢代表到梅山鄉太平社區及太平雲梯，進行實地走訪與課程交流，邀請台南市兒童及少年代表協會理事長楊昀臻授課「公共事務參與與延續」，分享兒少參與公共事務的實務經驗與延續參與的重要性，梅山鄉太平村長嚴清雅以「營造太平心路歷程與建設提案規劃」為主題，介紹太平社區的發展歷程及建設規劃，讓兒少貼近治理實務。

兒少諮詢代表在發表會分享任期兩年間參與的公共事務、政策建言及相關行動成果，回顧學習與成長；兒少代表說，透過參與公共事務，瞭解社會議題，也更勇於表達自己的意見，成長很多。

張翠瑤表示，兒少諮詢代表制度讓兒少有機會表達意見、參與公共事務，在過程中培養公民素養與行動能力，看到本屆代表勇於關注議題、積極提出建言，令人感動，未來將持續傾聽兒少心聲，打造更多友善的參與平台，讓兒少的想法成為推動政策與地方發展的重要力量。

兒少諮詢代表走訪梅山鄉太平社區的茶園步道。（嘉義縣社會局提供）

太平村長嚴清雅（左1）說明營造太平心路歷程與建設提案規劃。（嘉義縣社會局提供）

