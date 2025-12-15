為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    12/19竹東耶誕點燈 12/24-25耶誕公益趴 溫馨邀請親子同樂

    2025/12/15 18:01 記者廖雪茹／新竹報導
    竹東鎮代會主席范國威團隊24、25日兩天，將在公5公園舉辦「一起范（Fun）耶誕公益趴」，邀請親子一同來歡度耶誕節。（范國威團隊提供）

    竹東鎮代會主席范國威團隊24、25日兩天，將在公5公園舉辦「一起范（Fun）耶誕公益趴」，邀請親子一同來歡度耶誕節。（范國威團隊提供）

    新竹縣竹東鎮公所、鎮民代表會19日傍晚，將在仁愛停車場廣場舉辦「冬光竹東尞聖誕暨2025耶誕點燈祈福儀式」；竹東鎮代會主席范國威團隊24、25日兩天，另將在公5公園舉辦「一起范（Fun）耶誕公益趴」，邀請親子一同來歡度耶誕節。

    竹東鎮公所表示，「冬光竹東尞聖誕暨2025聖誕點燈祈福儀式」由客委會和新竹縣政府指導，19日星期五下午5點30分到晚上9點，在仁愛停車場前廣場登場，活動內容相當多元，有耶誕市集、手作體驗、藝文饗宴、耶誕樹點燈、親子兒童劇、以及摸彩活動。

    民眾憑11-12月統一發票2張，於19日下午5點起，至服務台即可兌換1張摸彩券+50元園遊券，限量300份，最大獎有電視及多項好禮。

    鎮代會主席范國威表示，外五里上班族平時工作忙碌，因此辦公室團隊特別策劃「一起范（Fun）耶誕公益趴」，以「陪伴、互動、公益」為主軸，希望創造親子的美好回憶，增進彼此感情、拉近距離。24日將有超過30家在地手作、美食攤位進駐，並有多組街頭藝人輪番演出，營造溫暖而輕鬆的平安夜氛圍。

    25日耶誕節當天，范國威將以耶誕老公公裝扮現身，陪伴大小朋友一起遊行闖關，還有鴿子互動魔術秀、超大氣球秀、高難度特技雜耍以及耶誕金曲歡樂帶動唱。

    除此以外，現場限定好禮三重送，第一重參加禮，只要完成報到，即可獲得「耶誕造型眼鏡＋聖誕手環」。第二重打卡禮，拍照打卡上傳，再贈送「限量耶誕小提袋」。第三重集章禮，完成闖關任務就可兌換「街景樂高模型」1份。

    范國威表示，活動結合公益，民眾只要捐3張發票，就可暢玩氣墊城堡溜滑梯、迷你小飛機和小火車等遊具。所募得發票將全數捐助給華山基金會。

    「一起范（Fun）耶誕公益趴」參加禮。（范國威團隊提供）

    「一起范（Fun）耶誕公益趴」參加禮。（范國威團隊提供）

    竹東鎮代會主席范國威團隊24、25日兩天，將在公5公園舉辦「一起范（Fun）耶誕公益趴」。（范國威團隊提供）

    竹東鎮代會主席范國威團隊24、25日兩天，將在公5公園舉辦「一起范（Fun）耶誕公益趴」。（范國威團隊提供）

