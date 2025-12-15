為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    文化小旅行成果發表 蔡詩萍：持續深化100景點

    2025/12/15 18:50 記者蔡愷恆／台北報導
    文化局長蔡詩萍（站立者）致詞。（記者蔡愷恆攝）

    文化局長蔡詩萍（站立者）致詞。（記者蔡愷恆攝）

    台北市文化局今（15）舉辦「台北文化小旅行體驗工作坊共創成果發表會」，透過行走理解日常生活歷史脈絡，認識不同世代居民在台北留下的文化痕跡。文化局長蔡詩萍致詞時表示，未來任內不會再創造第2個100點，而是持續深化，讓台北更多人認識文化小旅行，同時會精進硬體、環境設施。此外，會設立清楚指標，內容除要有中英文外，也要因應來台灣的國際觀光客多元化，增加更多亞洲國家的語言。文化局也說明，明年預計以主題式規畫路線與方向，像是串連與移民相關歷史文化場點。

    蔡詩萍說明，文化小旅行現在已經達到100點，由於觀傳局皆有行銷旅行熱點，文化小旅行則是在熱鬧與不熱鬧之間取得微妙平衡，希望有機會能夠過小旅行慢慢探索台北有趣的點。另，目前已完成9個行政區的文化小旅行工作坊，剩下大安、北投與松山區，明年也會持續推行系列活動，帶民眾更深入認識台北，讓台北的「地方性」與小故事被挖掘，也讓民眾可以舒適體驗台北。

    每一場工作坊結尾，都會邀請民眾手繪過程中印象深刻畫面，並刻成活動印章，現在共有216個獨特圖像。來自花蓮的高瑋說，平常都是工作兩點一線，但是參與工作坊後，以「離線任務」抽離生活日常，去走走平常忽略的小地方人文歷史故事，而不是只是去平常的打卡大景點。她興奮表示，很喜歡讓參與者畫製印章的環節，可以看見其他人們觀察的重點，一起討論並分享創作理念，感到十分有趣。

    幾乎參與所有行程的民眾梅文分享，現在社會走得太快，沒有機會好好探索，不過文化小旅行很像「長鏡頭」，步調緩慢，在老師帶領下，認識很多巷弄內的在地故事。她也敲碗舉辦親子場：「我也想帶孩子參加！」

    文化局表示，將在12月底推出《藏身台北：找一處懂你的城市角落》出版品，從文化一百點出發，帶市民在都市生活中享有一點療癒，並用更開放的方式閱讀台北。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播