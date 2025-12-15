台中市殯葬設施經營業評鑑 11業者奪特優

台中市民政局副局長彭岑凱（左起）頒發「評鑑特優」予五湖園生命智慧園區，由董事長廖知蘭及總經理雷靜怡受獎，右為生命禮儀管理處長柯宏黛。（五湖園提供）

台中市民政局生命禮儀管理處，今天舉行3年1次的「殯葬設施經營業評鑑成果頒獎」，五湖園生命智慧園區一舉勇奪「特優」最高榮譽，更囊括「環保永續獎」、「創新服務獎」、「性別平等獎」及「人文關懷獎」等所有特別獎項，成為本屆唯一評鑑全項目大滿貫業者。

民政局表示，今年共有120家禮儀服務業及9家私立殯葬設施參與評鑑，經評鑑小組綜合評選結果有11家榮獲特優，分別為宇錡建設股份有限公司、佑宇興業有限公司（五湖園）、幸福生命企業有限公司（五湖園）、致知興業有限公司、弘一生命事業有限公司、青山禮儀有限公司、祥和生命事業有限公司、祥華禮儀有限公司、華梵禮儀有限公司、楊子佛教禮儀股份有限公司、蓮池禮儀股份有限公司；另福元儀典生命禮儀有限公司及德華齋有限公司則獲優等。

請繼續往下閱讀...

甲等業者則包括金陵山企業股份有限公司、大明生命禮儀有限公司、吉品生命事業有限公司、欣欣禮儀有限公司、冠昇生命事業有限公司、翊嘉禮儀有限公司、普安禮儀有限公司及勝隆禮儀社等。

五湖園長期推動綠色祭祀，全面導入電子牌位、電子香與電子蠟燭，不僅降低環境負荷，也同步強化安全、達成低碳節能成效。此外，園區善用自然山林地景優勢，積極維護生物多樣性及生態保育，讓追思情感與自環抱永續共好，因而獲頒「環保永續獎」。

在「創新服務獎」部分，五湖園以科技整合暖心服務的流程，推出線上天堂平台，讓家屬能以家書傳遞思念，也可使用法會直播、線上報名查詢系統掌握即時資訊，使緬懷追思突破時間與空間的限制；同時將性別友善與多元尊重納入服務核心，以每一份感情都應被看見與尊重作為平權理念，並以共融文化及細緻服務獲得「性別平等獎」肯定。

五湖園透過公益捐贈與社會回饋，將慎終追遠的情感延伸為對弱勢族群的實際支持，從以功代金機制到生命關懷平台的逐步建置，逐步形成具體且持續的公益行動，獲「人文關懷獎」。

五湖園總經理雷靜怡表示，每一座獎項都是肯定，更是一份使命，將以更具前瞻的永續策略，回應每一份託付與信任，讓每一段生命記憶都能綻放永恆的生命光芒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法