為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    快儲水！ 彰化市61里明早起停水、降壓23小時

    2025/12/15 17:27 記者湯世名／彰化報導
    彰化市61里16日上午10點到17日上午9點停水、降壓23小時。（民眾提供）。

    彰化市61里16日上午10點到17日上午9點停水、降壓23小時。（民眾提供）。

    趕快儲水！因應鳥嘴潭人工湖下游送水管A-2-1停水改接工程，彰化市52個里12月16日上午10點到17日上午9點停水，預計停水23個小時，另有9個里降壓供水。市長林世賢呼籲大家今晚趕快儲水備用，以免到時候沒水造成不方便。

    彰化市停水的52個里包括寶廍、富貴、西勢、茄苳、民權、中央、中正、萬壽、光華、光復、永福、西興、忠權、忠孝、長樂、五權、南瑤、東興、桃源、華北、華陽、永生、大同、光南、福安、建寶、成功、古夷、阿夷、新華、新興、萬安、文化、下廍、興北、彰安、西安、介壽、民生、信義、茄南、陽明、三村、中山、龍山、卦山、延平、延和、中庄、國聖、和調、復興等里。

    降壓供水區域則有莿桐、南安、南美、平和、崙平、東芳、南興、磚磘、向陽等9個里。

    彰化市區供水站在自來水公司第11區管理處、華陽里守望相助隊、縣政府正門、華陽市場對面、南郭國小、延平公園、蘭大衛紀念教會、延和公園、彰興國中、市立殯儀館第二停車場、成功社區活動中心、西安里社區活動中心、平和國小、華山公園、中央里聯合辦公處、彰化市公所、張文宗診所前、民生國小大門、彰化女中、福壽廟對面、彰化高工、全聯進德店、陽明公園南側出口、陽明國中停車場、堡祥營造旁、舊全聯彰新店旁、五權里社區休閒公園、自強停車場、彰化車站後站公園、忠孝國小大門、茄苳路2段80巷1號對面、泰和公園、彰泰國中、金馬停車場門口。市長林世賢呼籲大家今晚就要儲水，以免屆時還要外出去臨時供水站取水。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播