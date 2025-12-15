屏縣府推「屏東驕仔」手機桌布 考前鼓勵學子、今起開放下載

屏縣府首度推出「屏東驕仔」手機桌布，為考生加油。（屏東縣政府提供）

距離大學學科能力測驗還有約一個月，為鼓勵及陪伴即將面對學測的莘莘學子，屏東縣政府今年首度推出以考試加油為主題的「屏東驕仔」手機桌布，今（15）日發佈，該系列桌布以意志力滿分的屏東驕仔，搭配鼓勵加油的文字，甚至結合「從從容容」的趣味梗，希望在最後衝刺階段，為屏東囡仔們注入滿滿元氣，考試順利。

屏東縣府行政暨研考處表示，大學學測即將在明（2026）年1月17日至19日舉辦，為了祝福參與學測的屏東囝仔勇往直前、贏得勝利，今年特別設計手機桌布來供學子或家長下載。桌布主角「驕仔」，是屏東縣鳥紅尾伯勞化身為吉祥物，它不僅延續了「我屏東我驕傲」的精神，更代表「榮耀之子」，象徵每位努力不懈的學子都是這片土地的驕傲。

請繼續往下閱讀...

桌布內容多元且有趣，不但有鼓勵與祝福的文字，也有結合青年熟悉的趣味梗，例如「從從容容 游刃有餘」、「今天的我沒有極限，考試加油」、「逢考必過」等正面打氣款；也有強調屏東在地精神的「我是屏東囡仔、我驕傲」、「屏東囡仔不認輸，考試加油」；甚至加入詼諧警語如「別再滑了（手機）」，以及親切的「驕仔與春驕姨的貼心提醒」，讓意志滿分的屏東驕仔，陪考生做最後一波衝刺。

行研處表示，這款考試加油桌布，於今日開放下載，考生及民眾可至屏東縣政府官網或行研處網站免費下載，讓意志力滿滿的屏東驕仔，陪伴考生一起迎接挑戰。

屏東縣政府今年首度推出以考試加油為主題的「屏東驕仔」手機桌布，「從從容容 游刃有餘」趣味梗也在其中。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法