    首頁 > 生活

    竹北人口成長帶動教育建設需求 中央與地方考察5國小體育設施

    2025/12/15 17:27 記者廖雪茹／新竹報導
    立法院財政委員會召集委員林思銘邀集今行政院跨部會及新竹縣政府教育局，共同前往竹北市博愛國小等5所學校，實地考察校園體育基礎設施改善情形。（記者廖雪茹攝）

    在立法院財政委員會召集委員林思銘邀集下，行政院主計總處、審計部、教育部國民及學前教育署及新竹縣政府教育局，今天共同前往新竹縣竹北市博愛國小等5所學校，實地考察校園體育基礎設施改善情形，希望掌握學校的實際需求，確保中央資源精準投入地方教育建設。

    立委徐欣瑩及多位新竹縣議員、竹北市民代表也共同出席。林思銘表示，新竹縣因產業發展帶動人口持續移入，形成明顯的「逆少子化」現象，特別是在竹北等新興重劃區，學生人數年年增加，校園空間、教室量能與相關設施承載壓力持續升高。教育建設是否及時到位，攸關孩子的學習品質，更考驗中央與地方在資源配置上的前瞻性與執行力。

    一行人今天陸續前往竹北市5所國小，其中，博愛國小爭取270萬元經費，進行室內活動空間與地板整建；新社國小爭取560萬元，辦理籃球場整建工程；興隆國小爭取644萬元，用於操場跑道整建；中正國小籃球場整建經費達596萬元；東興國小則是爭取1373萬元經費，全面進行操場跑道及足球場整建。

    各校希望爭取國教署相關預算及竹縣府配合款執行，逐步改善校園運動與學習環境。

    博愛國小爭取270萬元經費，進行室內活動空間與地板整建。（記者廖雪茹攝）

