    生活

    創六都之先！戶外休憩更安心 台南頒發13家合法露營場標示牌

    2025/12/15 17:03 記者蔡文居／台南報導
    近來國內掀起露營熱潮，目前台南已有13家合法露營場完成登記。示意圖。（記者蔡文居攝）

    近來國內掀起露營熱潮，目前台南已有13家合法露營場完成登記。示意圖。（記者蔡文居攝）

    為打造台南成為國際觀光城市，台南市觀光旅遊局今天於台邦商旅舉辦「2025台南性別友善旅宿認證暨民宿經營公約、露營場標示牌頒證記者會」，由副市長葉澤山代表頒發「性別友善旅宿認證」、「民宿經營公約標章」及「露營場標示牌」，表揚旅宿與露營場業者共同營造安全、安心且友善多元的住宿環境，象徵台南觀光發展邁向新里程碑。

    其中，針對近來掀起的露營熱潮，目前台南已有13家合法露營場完成登記，此次更率6都之先頒發首屆標示牌，保障旅遊安全。

    葉澤山表示，台南兼具深厚文化底蘊與多元自然景觀，高品質旅宿已成為城市重要觀光亮點。市府積極回應多元住宿與戶外休憩需求，推動性別友善旅宿與露營場制度，期盼讓旅客感到賓至如歸，「一來再來、還想再來」。他也感謝各旅宿及露營相關公協會的支持，透過公私協力，打造安全、尊重與包容的旅遊環境。

    觀旅局長林國華指出，首度辦理的性別友善旅宿認證，共有36家旅宿通過專業審核，從空間設施、服務流程到員工訓練全面評估；另有33家民宿取得民宿經營公約標章，展現永續經營決心。針對露營熱潮，台南已有13家合法露營場完成登記，此次更率六都之先頒發標示牌，保障旅遊安全。市府將持續輔導業者加入，共同打造最永續、最友善的台南旅遊城市。

    目前台南已有13家合法露營場完成登記，此次更率6都之先頒發首屆標示牌，保障旅遊安全。突圍取得南市首屆露營場標示牌業者。（南市觀旅局提供）

    目前台南已有13家合法露營場完成登記，此次更率6都之先頒發首屆標示牌，保障旅遊安全。突圍取得南市首屆露營場標示牌業者。（南市觀旅局提供）

