    生活

    陽明交大攜手美半導體大廠 成立全球最大Altera FPGAi聯合實驗室

    2025/12/15 17:00 記者林曉雲／台北報導
    友晶董事長彭顯恩（左）與陽明交大校長林奇宏（右）代表簽署合作協議。（圖由陽明交大提供）

    國立陽明交通大學與美商半導體大廠Altera合作，共同成立全球第一個最大規模「Altera FPGAi 聯合實驗室」，友晶創新代表Altera捐贈價值近新台幣7000萬元教學板與軟體資源，支援學生數位電路設計訓練，成為高雄校區推動晶片與系統設計人才培育的重要里程碑。

    陽明交大校長林奇宏表示，Altera捐贈設備與軟體將直接投入課程教學、專題製作與研究應用，讓學生得以使用與業界接軌的工具進行訓練，並在AI、通訊與智慧系統等領域展開更多實驗與創新，未來高雄校區將聚焦半導體、AI 智慧系統、應用科技與智慧製造等重點領域，透過產學合作平台、創新人才培育模式與跨域整合，打造兼具研究深度與培育厚度的南部教育重鎮。

    友晶創新董事長彭顯恩也是陽明交大校友，他表示，IC與SoC設計人才是台灣經濟的核心命脈，大學電機、電子、資工的核心課程，從數位邏輯到高階晶片設計，就是培育這群關鍵人才的搖籃，Altera FPGAi教學實驗室的亮點，在於配備全新的Agilex 5 FPGA，搭配精心設計的DE25-Standard板卡，將成為陽明交大核心課程與AI晶片設計訓練的「超級跑車」。

    彭顯恩表示，過去20年友晶擔任 Altera（現 Intel FPGA）全球大學計畫的硬體設計夥伴，在全世界超過3000所重要大學成立實驗室，生產運送超過30萬片FPGA（數位積體電路晶片）板卡，無論AI理論如何突破，最終實現創新與造福人類的關鍵，始終在於 「硬體晶片設計與加速」能力，因此培育能夠「用AI改變生醫科技，用晶片造福人類」跨領域人才極其重要，成立FPGAi實驗室僅是個開始，友晶與Altera將持續貢獻經驗，共同為台灣下一代人才發展努力。

    陽明交大副校長陳永富說明，該聯合實驗室將提供學生完整且實用的FPGAi和SOC整合學習平台，Altera的教學板與軟體將幫助學生快速上手數位電路設計、縮短學習曲線，應用範圍涵蓋人工智慧加速及邊緣運算、訊號處理、SOC晶片及先進通訊系統原型開發等領域，透過實作協助學生增進數位邏輯設計與系統整合能力。

    陽明交大攜手美商半導體大廠Altera，於高雄校區成立全球最大規模「Altera FPGAi 聯合實驗室」。（圖由陽明交大提供）

