畫面曝光！高雄小吃攤水泥漆桶裝魷魚 引熱議

旗津順美食攤用水泥桶裝油魷並放置地上，但因為PP材質非食品專屬容器，依法不得使用。（擷取自threads@jueguanyu）

有民眾昨日到高流海音廣場參加下酒祭活動，發現其中一家旗津順竟以水泥漆桶裝魷魚，將畫面PO上社群平台並喊話「認真？」貼文引發兩派爭議，有人認為洗乾淨就可，另一派則認為有食安疑慮及觀感不佳等，對此，高雄市衛生局今（15）日前往調查，發現該水泥漆桶為PP材質，非屬食品容器具，已要求業者改善。

被指用水泥漆桶裝魷魚，業者在網路貼文致歉，指因退冰過程中會產生大量冰水，加上桶內同時裝有小卷與水，因此才會使用較為堅固的桶器作為盛裝，並表示，該桶器來源為親戚經營的油漆行，皆為全新、未曾使用過、絕無裝過水泥或任何化學物質，未來將把所有退冰用桶器統一更換為無標示、專用空白桶，以避免造成誤解，另包含桶器與地面之安全距離，後續也會全面進行改善與調整。

請繼續往下閱讀...

衛生局：水泥漆桶PP材質 非食品容具

高雄市衛生局指出，今派員至攤家稽查，業者坦承影片屬實，食材未離地，經查當日盛裝魷魚之桶子為PP材質油漆桶，非屬食品容器具，有食安疑慮，已當場要求業者不得再使用。

衛生局提醒，食材使用容器須依「食品器具容器包裝衛生標準」，塑膠製食品容器不得有不良變色、污染或含有異物等，材質亦須並符合試驗及溶出標準，以維護食品衛生安全。

衛生局現場另查業者完成食品業者登錄及投保產品責任險，不過，食品從業人員未依規定健康檢查、未有食材來源憑證、食材未離地及環境衛生等缺失，責令限期改善，倘經複查未改善，依法可處6萬元以上罰鍰。

衛生局人員稽查業者的環境衛生。（高雄市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法