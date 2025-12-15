高雄友善店家再增38家 盼透過消費及推薦鼓勵友善業者

店家桌邊化的個別服務也是貼心的友善服務。（高市社會局提供）

高市社會局推動「友善身心障礙者營業場所計畫」，今年有38家店家通過認證，全市累計達285家。高市社會局今（15）日在獲評五星友善店家「MINI.D COFFEE 仁雄館」辦理頒證，展現高雄在身心障礙者權利公約（CRPD）平等參與、落實可近精神的在地生活。

推動友善店家計畫由公益彩券盈餘基金支持，由高雄市脊髓損傷者協會辦理，鼓勵營業面積90坪以下店家檢視空間與服務流程，並由身心障礙者擔任宣導訪視員，除了店家營業環境是否順平整潔、有無障礙（通用）廁所外，也關注適當高度可容膝桌位、大字體圖示友善菜單、代步車充電座、導盲犬接納與個別化服務協助等服務細節，並依友善程度頒發星級認證。

請繼續往下閱讀...

特別一提的是，MINI.D COFFEE 仁雄館獲得五星認證肯定，另獲認證的店家還有順億鮪魚專賣店右昌門市、帕莎蒂娜烘焙坊青海店與前任螺絲粉等38店家。

店長蘇湘茹分享，以「如何讓身心障礙朋友在店內更安全、便利與自在」為核心經營理念，也在身障訪視員建議下增設友善優先席與個別化服務（行動預點、友善得來速、餐點客製等）。

高市社會局副局長葉欣雅表示，身心障礙者權利公約CRPD精神強調每個人皆能平等參與社會活動，店家在既有空間中進行友善調整，對身心障礙者、高齡者及推嬰兒車者均能提升使用品質；友善營業場所是可被複製的營運理念，期待更多店家踴躍加入，也鼓勵市民透過消費與推薦支持友善店家。

貼心的餐點介紹也是友善店家必要條件。（高市社會局提供）

高市社會局及脊髓損傷者協會，頒發認證給友善店家。（高市社會局提供）

具有可移動桌椅及容膝桌子對身障朋友聚會是重要的。（高市社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法