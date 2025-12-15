愈笑愈健康！新北愛笑瑜珈協會推廣「愛笑力」 志工攜手精障者歡樂表演

五股康復之家精神障礙者在據點志工團帶領下歡樂表演。（新北市社會局提供）

新北市愛笑瑜珈協會14日在三重光榮銀髮教育中心舉辦114年度成果發表會，協會成立10年，在新北市承辦4個社區照顧關懷據點和1個失智關懷據點，各據點學員、志工一同歡樂表演，創辦人王淑芳表示，面對超高齡社會，「愛笑力」不僅有益長輩身心健康，還能延緩失智失能。

愛笑瑜伽由印度家醫科醫師馬丹·卡塔利亞創立，台灣總笑長陳達誠於20年前引進，王淑芳、陳達誠與中華金點社區促進聯盟理事長洪禮錝協助成立協會，現任理事長黃金柱表示，協會成立愛笑寶貝志工團，10年來在新北市社會局的協助下，動健康八力之一的「愛笑力」，已培訓200多位種子老師，深入各社區據點和機構舉辦1300場次的活動，帶領長輩透過活動設計，激發快樂、良善與愛的因子，讓長輩生活變得有趣。

請繼續往下閱讀...

協會4個據點光榮站、崇德站、奕壽站、五谷站分別表演空靈鼓蒼海一聲笑、太極拳、日本舞等，失智據點也結合奕壽站表演曼丁鼓嘉年華，眾人在發表會音樂帶動下手舞足蹈，獲得滿堂熱烈掌聲，氣氛歡樂。

據點志工、笑名取為「笑咪咪」的吳惠嫩，和志工團每月2次到五股康復之家，帶領精障者一同練習發笑功、七巧手、帶動唱和歌仔戲，2年下來，學員也會跟著哈哈大笑。

陳達誠分享卡塔利亞快樂的3個祕訣：「裝出快樂的樣子」、「跟快樂的人在一起」、「分享快樂給別人」，教導據點學員常笑變自然的觀念。

洪禮錝表示，全國有5150個社區關懷照顧據點，其中新北就設立了636個，他鼓勵長輩踴躍走出來，到社區據點促進身心健康，「好好過日子」。

協會失智據點結合奕壽站表演曼丁鼓嘉年華。（新北市社會局提供）

新北市愛笑瑜珈協會崇德站表演日本舞。（新北市社會局提供）

新北市愛笑瑜珈協會光榮站表演空靈鼓蒼海一聲笑。（新北市社會局提供）

新北市愛笑瑜珈協會創辦人王淑芳（左）、台灣總笑長陳達誠（右）。（新北市社會局提供）

成果發表會前排左起為洪禮錝、丁文棋、王坤南、王淑芳、陳達誠。（新北市社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法