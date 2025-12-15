為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    強化個資防護 旅遊業者通過最新ISO國際資安認證

    2025/12/15 16:27 記者蔡昀容／台北報導
    可樂旅遊取得最新版本「ISO 27001:2022」國際資訊安全認證。SGS營運總監何星翰（左）15日頒證書給可樂旅遊副董事長吳守謙（右）。（圖由可樂旅遊提供）

    可樂旅遊取得最新版本「ISO 27001:2022」國際資訊安全認證。SGS營運總監何星翰（左）15日頒證書給可樂旅遊副董事長吳守謙（右）。（圖由可樂旅遊提供）

    顧客個資外洩在各行業時有所聞，可樂旅行社通過國際驗證機構SGS審查，獲得最新版本「ISO 27001:2022」國際資訊安全認證，今（15）日舉辦授證典禮，是台灣首家更新為最新版本認證的旅行社。

    資安防護是各行業重要課題，可樂旅遊在企業資安措施、個資保護能力等，通過ISO最新版本「ISO 27001:2022」標準，今天由可樂旅遊副董事長吳守謙代表領取證書，旅客個資更有保障，

    可樂旅遊表示，旅遊產業高度依賴線上平台，透過公司提升整體資安治理成熟度，不僅促使更多企業夥伴願意進行資料串接與商務合作，也進一步擴大了長期營收動能，取得ISO 27001:2022認證，更象徵公司在ESG的公司治理面向再向前邁進，使資訊更透明、管理更嚴謹、風險更可控，為旅客與員工打造出更安心的環境。

    可樂旅遊說明，在資訊部門的帶領與推動下，公司建立更全面且長期運作的資安管理制度，並進一步導入身分驗證機制、密碼原則政策及端點防護等措施，以強化資訊安全。

    在此之前，可樂旅遊也全面導入「FIDO 生物辨識」技術，讓消費者可透過臉部辨識或指紋認證等方式，在登入會員、身分驗證及交易流程中，以更直覺且安全方式完成操作，有效降低密碼外洩與帳號遭盜用的風險。

