《高流下酒祭》音樂、美食+女神 2天狂吸客12萬人次

高雄流行音樂中心攜手韓國觀光公社舉辦的《2025下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》，2天共吸引12萬人次共襄盛舉。（圖由高流提供）

高雄流行音樂中心攜手韓國觀光公社舉辦的《2025下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》，集結台、韓超過50個美食攤位，除重現韓劇經典布帳馬車場景，現場更有台韓11組人氣歌手與樂團接力演出，韓國啦啦隊女神安芝儇、南珉貞親自示範家鄉料理，活動2天吸引超過12萬人次共襄盛舉。

高流表示，《2025下酒祭》上週六、日在高流海風廣場熱鬧登場，今年首度登場的「K-POP 隨機舞蹈」號召近千名粉絲共舞，最小舞者僅7歲；13日「K-POP DJ Night」安芝儇驚喜現身，以啦啦隊開場帶動現場氣氛，活動因反應熱烈加碼延長至晚上近11點，展現《下酒祭》文化交流能量帶動人潮和消費，熱鬧盛況再創新高。

高流執行長丁度嵐表示，邁入第4年的《下酒祭》已不僅是1場市集活動，而是結合音樂、餐酒文化與異國風情的交流平台，讓高雄民眾能以音樂為媒介，體驗不同國家的生活樣貌，今年再度攜手韓國觀光公社，從韓式下酒菜、馬格利酒，到韓國啦啦隊女神示範家鄉料理，為活動注入多元亮點，展現台韓文化交流的熱度與活力。

《高流聖誕趴》將於本週末（20、21日）及24日至28日登場，以港灣聖誕市集、燈光秀及聖誕海景為主軸，20日的「南面舞台」和24、25日的「聖誕舞台」將安排音樂現場演出，延續高雄最浪漫的年末節慶氛圍。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

首度登場的「K-POP 隨機舞蹈」，號召近千名粉絲共舞。（圖由高流提供）

台韓11組人氣歌手與樂團接力演出。（圖由高流提供）

