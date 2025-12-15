為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《高流下酒祭》音樂、美食+女神 2天狂吸客12萬人次

    2025/12/15 16:14 記者蘇福男／高雄報導
    高雄流行音樂中心攜手韓國觀光公社舉辦的《2025下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》，2天共吸引12萬人次共襄盛舉。（圖由高流提供）

    高雄流行音樂中心攜手韓國觀光公社舉辦的《2025下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》，2天共吸引12萬人次共襄盛舉。（圖由高流提供）

    高雄流行音樂中心攜手韓國觀光公社舉辦的《2025下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》，集結台、韓超過50個美食攤位，除重現韓劇經典布帳馬車場景，現場更有台韓11組人氣歌手與樂團接力演出，韓國啦啦隊女神安芝儇、南珉貞親自示範家鄉料理，活動2天吸引超過12萬人次共襄盛舉。

    高流表示，《2025下酒祭》上週六、日在高流海風廣場熱鬧登場，今年首度登場的「K-POP 隨機舞蹈」號召近千名粉絲共舞，最小舞者僅7歲；13日「K-POP DJ Night」安芝儇驚喜現身，以啦啦隊開場帶動現場氣氛，活動因反應熱烈加碼延長至晚上近11點，展現《下酒祭》文化交流能量帶動人潮和消費，熱鬧盛況再創新高。

    高流執行長丁度嵐表示，邁入第4年的《下酒祭》已不僅是1場市集活動，而是結合音樂、餐酒文化與異國風情的交流平台，讓高雄民眾能以音樂為媒介，體驗不同國家的生活樣貌，今年再度攜手韓國觀光公社，從韓式下酒菜、馬格利酒，到韓國啦啦隊女神示範家鄉料理，為活動注入多元亮點，展現台韓文化交流的熱度與活力。

    《高流聖誕趴》將於本週末（20、21日）及24日至28日登場，以港灣聖誕市集、燈光秀及聖誕海景為主軸，20日的「南面舞台」和24、25日的「聖誕舞台」將安排音樂現場演出，延續高雄最浪漫的年末節慶氛圍。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    首度登場的「K-POP 隨機舞蹈」，號召近千名粉絲共舞。（圖由高流提供）

    首度登場的「K-POP 隨機舞蹈」，號召近千名粉絲共舞。（圖由高流提供）

    台韓11組人氣歌手與樂團接力演出。（圖由高流提供）

    台韓11組人氣歌手與樂團接力演出。（圖由高流提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播