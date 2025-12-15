為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    首度結合「巷仔Niau」吉祥物 台南玉井12/20綵燈趣

    2025/12/15 16:07 記者吳俊鋒／台南報導
    玉井區公所舉辦的「綵燈趣」主題活動，採雙場域光環境的形式呈現，夜間視覺效果強烈。（圖由玉井區公所提供）

    玉井區公所舉辦的「綵燈趣」主題活動，採雙場域光環境的形式呈現，夜間視覺效果強烈。（圖由玉井區公所提供）

    台南玉井有「芒果故鄉」之稱，耶誕將至，區公所首度結合市府文化局可愛的「巷仔Niau」吉祥物，舉辦「綵燈趣」主題活動，打造雙場域光環境，精彩呈現，本週六（12/20）揭幕。

    綵燈趣活動今年串聯了噍吧哖紀念公園與玉井運動公園等雙場域，希望透過光影營造、藝術創作，以及市民參與等元素，展現在地的人文底蘊。

    玉井區長顏振羽說，噍吧哖紀念公園的創作以「文化記憶、光影共融」為核心，目前已經啟動，「愛心燈」也同步啟亮，在柔和的氛圍下，完成空間配置與景觀連結，營造兼具象徵性、辨識度的夜間視覺效果。

    顏振羽提到，園區光環境設計以提升整體步行體驗為目標，民眾可循著亮點路線漫遊，感受兼具文化意涵與優雅氛圍的夜間景觀。

    顏振羽強調，活動也同步串聯至玉井運動公園，打造為主場地，以延伸觀賞動線，並提升市民參與度，本月20日晚間熱鬧揭幕。

    現場規劃了舞台表演、特色市集、親子互動等內容，與噍吧哖紀念公園相互呼應；顏振羽希望透過雙軸佈局，讓今年的活動兼具文化深度與休閒功能。

    顏振羽指出，綵燈趣旨在透過活動形式，提升民眾對公園的親近度，從參與過程中認識地方歷史，並增進社區凝聚力，內容適合不同年齡層的族群參與。

    玉井公所提醒，活動當天預期人潮踴躍，建議民眾多加利用公共運輸或UBIKE，以維持周邊交通順暢。

    顏振羽表示，今年不僅提供璀璨燈海與精彩演出，更將永續概念融入藝術設計，最受歡迎的尋寶樂親子活動，也特地推出2大限量好禮，包含杜邦紙環保袋、芒果油畫主題便利貼等，兼具美觀、實用，以及收藏價值。

    玉井區公所舉辦的「綵燈趣」主題活動，採雙場域光環境的形式呈現。（圖由玉井區公所提供）

    玉井區公所舉辦的「綵燈趣」主題活動，採雙場域光環境的形式呈現。（圖由玉井區公所提供）

    玉井區公所舉辦「綵燈趣」主題活動，將在親子尋寶樂中提供限量好禮。（圖由玉井區公所提供）

    玉井區公所舉辦「綵燈趣」主題活動，將在親子尋寶樂中提供限量好禮。（圖由玉井區公所提供）

