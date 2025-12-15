為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄某長照機構遭爆人頭冒名服務 涉詐領補助款

    2025/12/15 16:00 記者許麗娟／高雄報導
    圖為長照機構人員陪伴失智症長輩。（資料照）

    圖為長照機構人員陪伴失智症長輩。（資料照）

    高雄市前鎮區某居家長照機構遭爆料，1名王姓女督導涉嫌製作AB班表，以「人頭」冒名服務居家個案，詐領衛生局長照補助款。機構黃姓業務負責人指是近日離職員工的不實爆料，稱已配合衛生局調查，衛生局則回應已啟動調查。

    該機構遭爆料，王姓女督導公器私用，長期為男友蘇姓居服員安排較輕鬆、補助款較高的案家，並在蘇姓居服員多次前往案家服務，未依規定完成打卡作為補助核銷依據時，多次幫蘇姓居服員代為打卡、補登註記，涉造假服務紀錄。

    此外，爆料者說，王女還涉嫌製作AB班表，排班其他具身障及失智類受訓證明的居服員姓名，卻讓蘇男代為出勤，以「人頭」冒名詐領補助款。

    不過，黃姓業務負責人喊冤，AB班表涉及偽造文書，若被衛生局發現記點停派案，機構就不用玩了，另稱所謂「人頭」冒名須了解發生時間是在蘇男訓練前還是訓練後。並指12月12日陳姓會計離職，帶走4名居服員及18位個案，爭議部分已配合衛生局調查了。陳姓會計亦回應「沒有所謂的黑函，全部都是該機構事實的違法，而且本人已經到衛生局具名陳述」，並否認帶著個案離開一事。

    高雄市衛生局表示，針對某長照機構涉偽造資料、虛報及詐領補助款等違規情形，尚未接獲相關陳情，已即刻啟動調查程序，以釐清事實。若經查證有上述違規，將依法追討相關費用，並視情節予以暫停派案、終止服務契約等處分，必要時移送司法機關偵辦。

    衛生局也查出，該長照機構今年曾遭勞工局查獲違反勞動法規並依法裁罰，且有未依約定時間提供長照服務之情事，本局已依契約規定，分別予以停派新案1個月及記點1點處分。

