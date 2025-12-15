桃機三航廈北廊廳 累積服務122航班、逾2.6萬人次

立法院交通委員會15日考察桃園國際機場第三航廈北登機廊廳，交通部長陳世凱（左1）說明設計概念。（圖由交通部提供）

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳率先試營運，12月1日至14日累計服務122航班、逾2.6萬人次登機。立法院交通委員會今天（15日）前往考察，交通部長陳世凱表示，已請桃機公司為年底前的正式營運啟用，做好萬全準備。

立院交委會今天考察桃機三航廈北廊廳，召委李昆澤、立委王義川、邱若華、魯明哲、廖先翔等出席，交通部由陳世凱率桃機公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫、民航局長何淑萍、航政司長韓振華陪同，視察旅客登機與相關服務設施整備情形，並由桃機公司說明試營運概況。

北廊廳12月1日起試營運，截至12月14日累計122航班、逾2.6萬人使用北廊廳登機，旅客普遍回饋候機空間寬敞明亮、設計現代化、椅子舒適且充電插頭充足，整體滿意度超過4.5顆星。

北登機廊廳全長738公尺，設有8個雙走道靠橋停機位，提供開放與機能兼備的候機空間，現場設有咖啡輕食、伴手禮、旅行用品店及多元支付販賣機。

李昆澤召委表示，第三航廈北登機廊廳新穎的設計，帶給旅客全新感受，請桃機公司在設施功能、服務效能、旅客便利性等部分持續提升，並研議於旅客指示牌面增加中英以外語言，確保廊廳空間緊急事件應變與使用安全，並請民航局參酌第三航廈建設經驗，將相關值得學習借鏡的作法，納入高雄機場新航廈建設。

陳世凱表示，北登機廊廳為第三航廈建設的重要階段性成果，是讓全世界看到台灣新門面的好機會，試營運期間累積的經驗是後續改善的重要參考，歡迎各界提供寶貴的回饋意見，以持續改善北廊廳，也請桃機公司為年底前的正式營運啟用，做好萬全的準備。

