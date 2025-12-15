嚴選千盒彩色蓮霧義賣 屏縣「黑金剛」達人連續12年助創世

屏東蓮霧雄金剛農場場長王瑞雄（左）捐贈1000盒「彩色蓮霧」禮盒義賣，右為創世屏東院院長林湘華。（記者羅欣貞攝）

屏東縣蓮霧達人王瑞雄以種植黑金剛蓮霧聞名，農場所栽植的蓮霧品種多元，有紅色、綠色、白色等深淺不同的產品；長年關心弱勢植物人的他，將嚴選的果品組成「彩色蓮霧」禮盒，捐給創世基金會屏東院1000盒義賣，這是他第12年義助，所得將全數作為植物人安養及到宅服務經費。

今（15）日的捐贈儀式在農場所在的屏縣里港鄉舉行，藝人梁佑南、鍾天特地南下到場，與王瑞雄、創世屏東院院長林湘華共同呼籲社會大眾響應公益；梁佑南更牽起院民文仁的手，在活動背板的蓮霧圖案，著上他臥床前最喜歡的紫色。梁佑南說，愛可以有很多形式，蓮霧也能有不同色彩，呼籲粉絲一起認助彩色蓮霧禮盒，幫助植物人。

請繼續往下閱讀...

王瑞雄表示，自己務農一輩子，照顧植物人就跟種植果樹一樣，都要細心且有耐心才能持續下去。希望有能力者都能透過不同的方式，幫忙照顧植物人，所以就把自己最驕傲的珍貴蓮霧捐贈出來，但需要有人購買，或是捐款認養「愛心蓮霧樹」，才能變成助人的力量。

林湘華說，今年至今的捐款，較去年同期減少約400萬元，感謝蓮霧雄黑金剛農場長期的支持，每一盒蓮霧都是幫助植物人安養、讓家屬喘息的力量。

屏東創世指出，每位植物人每月平均花費5萬至7萬元，創世屏東院目前安養56位植物人，到宅服務80位植物人及重度臥床老人，所需經費龐大。「蓮蓮有餘」義賣彩色蓮霧禮盒，每盒2公斤裝、1150元，隨機內裝黑金剛、白子彈、黑糖芭比、巨無霸水蜜蓮霧、白嘉莉品種；或是捐款1萬2000元認養愛心蓮霧樹，農家將代採收8盒彩色蓮霧禮盒。預訂可洽創世基金會屏東院。

捐贈儀式15日在屏縣里港鄉舉行。（記者羅欣貞攝）

彩色蓮霧禮盒色彩繽紛。（記者羅欣貞攝）

藝人梁佑南（左）、鍾天（右）響應善行，認養果樹。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法