來台南跨年囉！ 2026台南好young跨年卡司公布

南市府公布「2026台南好young」跨年活動卡司名單，邀請大家一起來台南歡度耶誕及跨年。（記者蔡文居攝）

「2026台南好young」跨年活動最後一波卡司，南市府今天下午公布，包括重量級搖滾天團「八三夭」，以及被譽為新一代告白金曲〈不是因為天氣晴朗才愛你〉的超人氣樂團「理想混蛋」及金獎百變歌姬「9m88」今年唯一的一場跨年就在台南，金曲樂團「麋先生」、金鐘主持炎亞綸，以及金曲獎最佳台語女歌手等3項大獎的李竺芯，將陪大家一起過年。

市長黃偉哲今天主持台南跨年卡司開箱記者會，除上述卡司外，包括韓國新人男團ALL（H）OURS、香港新生代男神魏浚笙，也確定登上台南跨年舞台，而日本全能天后「鈴木愛理」也將是台南跨年表演嘉賓。今天記者會現場，出身台南的金曲天后李竺芯也受邀出席。她表示，很高興、也很榮幸能踏上台南跨年舞台，首次參與跨年活動很興奮，至於演出的曲目，目前還在考慮中，請大家拭目以待。

黃偉哲表示，台南盡力在有限經費下提供高人氣卡司及優質視聽饗宴，「沒有最好，只有更好，就怕大家錯過！」，他邀請大家搭上這班星光熠熠的「台南好young」耶誕跨年列車，來台南欣賞演唱會之餘，也深度旅遊台南。

南市府表示，「2026台南好young」耶誕跨年系列活動，包括溪南、溪北共舉辦3場，各場時間及上司如下：

※12/20（六）18：00﹣22：00搖滾耶誕演唱會

☆地點：永華市政中心西側廣場

☆鄭恩地、動力火車、告五人、UNIS、川西奈月、AcQUA源少年

、JUD陳泳希、SOLOMOON紫月光。

☆主持人：籃籃、李多慧。

※12/27（六）17：30﹣21：30南瀛草地音樂會

☆地點：新營南瀛綠都心公園

☆玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張

羽靚。

☆主持人：Dennis丹尼斯。

※12/31（三）18：00﹣24：30台南好Young跨年演唱會

☆地點：永華市政中心西側廣場。

☆STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙

、ALL（H）OURS、麋先生MIXER、李竺芯、炎亞綸、派偉俊Patrick

Brasca、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉。

☆主持人：吳建恆、徐凱希。

