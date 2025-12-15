為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    府中轉乘停車場禁停大型重機 新北議員籲檢視法規、明確標示

    2025/12/15 15:28 記者羅國嘉／新北報導
    新北市府中商圈周邊捷運轉乘停車場近日張貼「禁止大型重型機車停放、違者開罰」公告，引發重機騎士質疑缺乏法源依據。（議員黃淑君提供）

    新北市府中商圈周邊捷運轉乘停車場近日張貼「禁止大型重型機車停放、違者開罰」公告，引發重機騎士質疑缺乏法源依據。議員黃淑君表示，相關標示恐與現行法規及交通局規範不符，已要求市府全面檢視停車場管理與標示是否適法、明確，避免因公告不清引發爭議與民怨。

    黃淑君指出，依交通局回應，公有路外停車場對大型重型機車的停放方式，應依停車場型態進行管理，是否可停放，應以實際分區與設計為準，並非僅以「一般機車停車場」即可概括禁止。然而目前新北市規劃的大型重機專用停車格數量極少，明顯不敷實際使用需求，交通局應積極檢討。

    黃淑君強調，公共停車場屬市民共同使用的公共設施，管理單位有責任清楚標示停放規則與法源依據，避免民眾在不知情下遭開罰，進而引發不必要的爭議與民怨。她已要求交通局儘速檢討現行公告內容是否符合自身管理規範，並統一、明確標示大型重型機車的停放規定與收費方式；在相關標示尚未釐清前，也應審慎處理開罰情形，以保障市民權益。

    黃淑君表示，市府推動友善交通政策，應兼顧不同運具使用者的實際需求，透過清楚規範與合理管理，讓市民「看得懂、停得安心」，而非因標示不明而陷入違規風險。

    議員黃淑君表示，相關標示恐與現行法規及交通局規範不符，已要求市府全面檢視停車場管理與標示是否適法、明確，避免因公告不清引發爭議與民怨。（議員黃淑君提供）

