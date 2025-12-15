苗縣府表揚績優志工 74歲劉秀香服務17009小時獲金牌獎

苗栗縣政府表揚績優志工，其中74歲劉秀香（左2）服務累積17009小時，獲金牌志工殊榮，縣長鍾東錦（左1）等人大力按讚。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府今（15）日舉辦慶祝國際志工日暨績優志工表揚典禮，由苗栗縣長鍾東錦等人表揚383名獲獎志工，其中苗栗縣銅鑼鄉竹森社區發展協會74歲志工劉秀香，服務時數達17009小時，獲苗栗縣金牌志工獎殊榮，鍾東錦感謝志工朋友長年投入社會服務，無怨無悔地貢獻心力。

苗栗縣政府今天在第一辦公大樓1樓大廳舉行表揚典禮，邀請全國、衛生福利類及苗栗縣績優志工、團體及機關共襄盛舉，共表揚383名獲獎志工，其中全國志願服務獎勵受獎者25名，衛生福利類志願服務獎勵受獎者145名及苗栗縣志願服務獎勵213名。

請繼續往下閱讀...

這次表揚最受矚目是苗栗縣銅鑼鄉竹森社區發展協會志工劉秀香，獲苗栗縣金牌志工獎，她從2011年投入志工服務，今年邁入第14年，累積服務時數17009小時，全縣最高；她強調，未來將持續做下去，服務社區民眾。

此外，全縣最年長91歲公館鄉衛生所志工徐秋枝，服務時數4076小時，同樣獲金牌志工獎。鍾東錦讚許兩位志工以實際行動，展現了「助人最樂，服務最榮」的精神，是我們學習的榜樣。

苗縣府社會處長張國棟指出，2026年聯合國訂為「國際志工永續發展年」，為了苗栗縣志願服務永續發展，縣府響應國際志工年，讓苗栗青年志工熱血投入、讓高齡志工經驗傳承，2027年台灣燈會在苗栗，將邀請各位志工共襄盛舉，一同締造美好苗栗。

苗栗縣政府表揚績優志工，其中74歲劉秀香服務累積17009小時，獲金牌志工殊榮。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府共表揚績優志工，共383名志工獲獎。（苗栗縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法