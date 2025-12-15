接軌趨勢產業 桃竹苗分署「AWS雲端」職訓班即起報名

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為快速培養具備國際視野與實戰能力的雲端專業人才，開辦時下最夯的Amazon Web Services（AWS）雲端課程。（桃竹苗分署提供）

全球數位轉型浪潮下，雲端運算人才成為企業爭相延攬的關鍵戰力，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為快速培養具備國際視野與實戰能力的雲端專業人才，開辦時下最夯的Amazon Web Services（AWS）雲端課程，並輔導民眾考取國際證照。首門「AWS雲端班」職前訓練班，預計明年1月22日開訓，即日起至明年1月12日開放報名，有意學習雲端管理技術或想跨入雲端產業的待業民眾可報名參訓。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「AWS雲端班」以台灣產業量身打造基礎AWS雲端課程，內容與AWS官方教材接軌，涵蓋雲端運算的基礎概念、核心服務、安全機制、架構設計與成本效益管理等專業知識，並由具備AWS認證及實務經驗的專業師資授課，共156小時的訓練時數結合理論講解、雲端實機操作及專案演練，讓學員在訓練期間熟悉操作介面，進行實作演練累積即戰力；課程亦涵蓋AWS官方認證考試範圍，提供學員證照輔導教材及相關資源。

這次課程適合非IT領域或具初階IT背景的待業民眾報名參訓，所學技能除可應用於銷售、行銷、系統工程、雲端架構、軟體開發與系統運維等領域相關職務，更是進入雲端與AI產業的重要敲門磚。

賴家仁提到，在快速變動的產業環境中，求職者若能掌握時下與產業同步的最新技術，不僅可以強化自身專業競爭力，更能大幅提升求職成功率，對於想轉職或尋求更高薪的民眾而言，如具備符合產業趨勢的能力，更能在薪資談判與升遷競爭中取得優勢；借助AWS的認證師資及前瞻的雲端課程，希望讓學員在取得AWS證照後，開拓就業機會及增值潛力，為企業培育符合所需的專業人才。

桃竹苗分署歡迎15歲以上失業或待業民眾報名參訓，除可享免費訓練，訓練期間，如符合中高齡、獨力負擔家計、二度就業婦女等特定殊對象者，還可申請職業訓練生活津貼；此外，遠道參訓者亦可提供免費住宿服務。課程結束後，也會輔導學員媒合及就業。

