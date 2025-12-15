三商巧福「超重瓷湯匙」用30年不換 前員工曝原因掀全網熱議

近期台灣牛肉麵連鎖品牌「三商巧福」給消費者使用的餐具，意外成為網路熱門話題。示意圖。（資料照）

近期台灣牛肉麵連鎖品牌「三商巧福」給消費者使用的餐具，意外成為網路熱門話題。有網友發文指出，他無法理解三商巧福多年以來都堅持給顧客使用「厚重瓷湯匙」，認為它拿起來很費力、容易發出聲音且不易清洗，貼文吸引眾人議論紛紛，除了探討這種湯匙的優缺點，還有人PO出前員工說法揭密！

據了解，該名網友日前在社群平台Threads發文表示，三商巧福為內用顧客提供的餐具中，湯匙的份量明顯偏重，卻多年以來都不曾更動，這份堅持令他百思不得其解。原PO想法引發不少網友共鳴，也紛紛吐槽說，「整間店都聽得到湯匙敲到碗的聲音」、「邊吃邊重訓」、「我吃到一半左手真的覺得太累拿不動耶，只能換右手」。

但也有較注重食安問題的網友認為，三商巧福準備的厚重陶瓷湯匙具「耐用度」、「穩定性」、「有效保溫，維持湯頭的口感與風」等優點，並提到與輕巧又易碎的塑膠或美耐皿相比，陶瓷湯匙耐高溫且不易變形，不僅能讓湯匙使用壽命更長，也讓消費者比較不用擔心遇到塑化劑等食安問題。

更有人分享前員工說明，透露創立於1983年的三商巧福，之所以為顧客選用瓷製餐具，完全是基於對顧客「用餐體驗與安全」的重視，除了美耐皿在高溫環境容易產生食安疑慮，業者認為使用不銹鋼碗筷，容易讓人聯想到軍營或監獄，為此特易開模訂製專屬瓷器餐，「所以，身為消費者的我們應該選擇什麼？至於好不好用、難不難用見仁見智，小的自己是寧願用重一點、安全、尊重的器皿。」

