    美IC大廠Altera 捐陽明交大高雄校區近7000萬教學板與軟體

    2025/12/15 14:51 記者葛祐豪／高雄報導
    陽明交大校長林奇宏（左二）向電子工程學系校友致謝。（陽明交大提供）

    陽明交大校長林奇宏（左二）向電子工程學系校友致謝。（陽明交大提供）

    深耕南部半導體人才，陽明交大高雄校區與美商半導體大廠Altera（阿爾特拉），今（15日）宣布成立聯合實驗室，Altera並捐助近7000萬元的教學板與軟體，支援學生數位電路設計訓練，成為高雄校區推動晶片與系統設計人才培育的重要里程碑。

    陽明交大指出，此次在高雄校區成立的聯合實驗室，將提供學生完整且實用的FPGAi和SOC整合學習平台，Altera的教學板與軟體將幫助學生快速上手數位電路設計、縮短學習曲線，應用範圍涵蓋人工智慧加速及邊緣運算、訊號處理、SOC晶片及先進通訊系統原型開發等領域，協助學生增進數位邏輯設計與系統整合能力。

    陽明交大校長林奇宏表示，此次合作象徵產學攜手，深化南部半導體人才鏈，Altera所捐贈的設備與軟體，將直接投入課程、專題與研究使用，讓學生能以與業界接軌的工具進行訓練，並在AI、通訊與智慧系統等領域展開更多實驗與創新，促使高雄校區成為南台灣最具前瞻能量的工程教育基地之一。

    此外，陽明交大高雄校區也受惠於電子工程學系多位校友捐贈教室設備，林奇宏校長除一併致謝，也表示校友「成就下一代」的精神，讓全校更具向心力。

    林奇宏強調，高雄校區未來將聚焦半導體、AI智慧系統、應用科技、智慧製造等領域，透過產學合作平台、創新人才培育模式，打造兼具研究能量與培育厚度的南部教育基地。

    陽明交大高雄校區攜美IC大廠Altera，成立聯合實驗室。（陽明交大提供）

    陽明交大高雄校區攜美IC大廠Altera，成立聯合實驗室。（陽明交大提供）

