    首頁 > 生活

    陳李月娥退休不服老 獲教育部樂齡教育奉獻獎

    2025/12/15 14:51 記者洪臣宏／高雄報導
    陳李月娥獲教育部樂齡教育奉獻獎－志工奉獻獎。（輔英提供）

    陳李月娥獲教育部樂齡教育奉獻獎－志工奉獻獎。（輔英提供）

    輔英科大樂齡大學志工陳李月娥身兼園藝志工副隊長、槌球隊長、樂齡推廣大使等長達10年，還幫助新南向國際專班生適應陌生環境，今年榮獲教育部第七屆樂齡教育奉獻獎－志工奉獻獎，全國10位得主中，她是唯一科大獲獎者。

    教育部舉辦的樂齡教育奉獻獎，每2年辦理一次，輔英樂齡大學除了槌球隊獲獎無數，陳李月娥今年榮獲志工奉獻獎，她的故事成了樂齡教育的活招牌。

    高齡全程照顧人才培育中心主任程紋貞表示，72歲的陳李月娥累計志工服務時數超過1500小時，身兼園藝志工副隊長、槌球隊長與樂齡推廣大使，近年更「跨足國際」，成為新南向專班學生口中的「月娥奶奶」，憑藉其真誠與熱情，化解境外生初到台灣的不安與思鄉情緒。

    陳李月娥曾在金融圈服務，後來在大寮市場承接家族的魚丸事業，退休後即選擇走進樂齡大學，開啟人生的新篇章。她樂於助人的個性，很快從學員轉型為志工，被推舉為副班導並加入課程委員會，同時將多年務農經驗帶領志工團，將原本荒蕪的土地開闢成兼具療癒與食農教育的花園，推動「夏果冬菜」義賣，將收益作為團隊基金。

    「人要健康，活著就要動！」陳李月娥很感謝上天賜給她健康的身體來幫助別人，她擔任槌球隊長多年來帶隊參加30多場比賽，贏得9面冠軍盃而歸。陳李月娥獲獎後表示，這都是志工團隊的功勞與榮耀，不是她個人有多厲害，而是她堅信「年齡從來不是終點，而是另一段精彩人生的起點。」

    陳李月娥帶領志工團開闢槌球場。（輔英提供）

    陳李月娥帶領志工團開闢槌球場。（輔英提供）

    陳李月娥帶領志工將荒土開闢成花園。（輔英提供）

    陳李月娥帶領志工將荒土開闢成花園。（輔英提供）

    熱門推播